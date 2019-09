Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera di maggiore successo di Canale 5. Le trame spagnole trasmesse dal 9 al 13 settembre, rivelano che Carmen e Lolita si coalizzeranno contro Ramon e Antonito Palacios dopo aver fatto pace. Felipe Alvarez Hermoso, invece, incontrerà la fidanzata Marcia a casa sua.

Una Vita: ritorna il sereno tra Carmen e Lolita

Le anticipazioni di Una Vita sulle puntate spagnole in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre sull'emittente La 1, rivelano che Lolita e Carmen diventeranno amiche per pelle, dimostrando di aver superato le incomprensioni del passato.

Le due donne, infatti, continueranno a rifiutarsi di condividere il letto con i rispettivi mariti. Emilio, invece, cercherà un modo per sbarazzarsi di Ledesma, il quale catturerà le attenzioni di Jose, nonostante il suo carattere prepotente. Intanto Felipe e Mauro inganneranno Andrade, mentre Ursula dirà a Genoveva che Marcia è lontano da Acacias 38.

Mauro ha uno svenimento, Felipe e Marcia si ricongiungono

Emilio rivelerà alla madre di avere un piano per eliminare Ledesma, sebbene quest'ultima temi per le conseguenze.

A tal proposito, Jose farà in modo che il burbero uomo firmi un documento dove si accusa di aver ucciso dei lavoratori. Intanto i Palacios inizieranno una vera e propria guerra dei sessi, tanto che Antonito e Ramon saranno costretti a trascorrere la notte insieme. A casa Alvarez Hermoso, l'avvocato rimarrà sconvolto quando si troverà davanti Mauro, che crollerà a terra privo di sensi, mentre Andrade li chiederà di venire a visionare la merce che hanno ordinato.

Nelle puntate in onda in Spagna da lunedì 9 settembre, Andrade presenterà a Felipe una donna di colore che purtroppo non sarà Marcia. L'Alvarez Hermoso, a questo punto, devastato fuggirà a casa sua. Qui l'avvocato troverà Marcia mentre suona il piano. Mauro, invece, racconterà al suo amico di aver incontrato Yolanda. Nel frattempo in casa Palacios tornerà a regnare la pace mentre Ledesma organizzerà un party al suo ristorante in occasione del prossimo matrimonio con Felicia. In questa occasione, Emilio lo accuserà di aver ucciso alcuni lavoratori, tanto che tra di loro nascerà un parapiglia.

Ledesma scappa da Acacias 38

Ledesma farà perdere le proprie tracce dopo aver ammazzato presumibilmente Emilio, tanto che Cinta cadrà nella disperazione più totale. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il figlio di Felicia ha inscenato la sua morte per liberarsi del mezzadro. Marcia, invece, chiederà a Felipe di non sacrificarsi per lei. Tuttavia, l'amico di San Emeterio si recherà da Andrade per negoziare il prezzo della sua fidanzata.

Una decisione che farà arrabbiare moltissimo il vedovo di Teresa, che lo rimprovererà di essersi messo in pericolo andando da solo all'incontro con l'uomo.

I Palacios eseguono un rito di Cabrahigo

Ramon deciderà di trasferirsi in un altro appartamento con Carmen per evitare problemi con Lolita e il figlio. Peccato che le due donne non vogliono separarsi. Alla fine la moglie del Palacios aiuterà la nuora ad eseguire un rito di Cabrahigo, dopo aver assistito alla pace tra Antonito e suo padre.

Intanto Felipe comincerà a mettere insieme i soldi necessari all'acquisto della sua fidanzata. Infatti arriverà addirittura a vendere i gioielli appartenuti a Celia. Infine Mauro deciderà di organizzare un incontro con l'avvocato insieme a Mendez per aprirgli gli occhi su Andrade.