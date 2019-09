La celebre soap opera di origini spagnole Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna la settimana prossima, ci sarà una frattura nel rapporto tra Felipe e Mauro. L’Alvarez Hermoso, nonostante l’ispettore San Emeterio gli porgerà le dovute scuse assumendosi la colpa di quanto accaduto a Marcia, essendo sempre più desolato, non lo perdonerà.

Purtroppo la situazione per quest’ultima sarà grave visto che, versando in condizioni abbastanza critiche, verrà operata d’urgenza. La diabolica Genoveva approfitterà di questa grande opportunità per avvicinarsi all’avvocato.

Genoveva disperata, Mauro chiede scusa a Felipe

Le anticipazioni degli episodi iberici in onda dal 23 al 27 settembre, dicono che Emilio inizierà a sospettare di Alfonso Carchano, dopo aver visto che chiede soldi per poter svelare i film che sta continuando a registrare.

Intanto Susana farà sapere a Rosina e Liberto che in realtà è stato suo figlio Leandro a realizzare il design con cui ha vinto il concorso. La Seler, dopo aver spiegato il motivo per il quale ha rifiutato il premio, rimarrà sorpresa poiché riceverà un dono da Armando. Genoveva si lascerà andare alle lacrime per aver sorpreso Felipe prendersi cura di Marcia. Per tale ragione, la vedova del Bryce deciderà di essere più aggressiva per conquistare l’avvocato, precisamente di utilizzare tutti i suoi mezzi economici per salvare la vita alla sua rivale in amore.

Successivamente, il film di Alfonso verrà proiettato al ristorante e avrà un grande successo. Quest’ultimo apprenderà che Cinta è la figlia di Bellita. Mauro chiederà scusa a Felipe per la situazione di vita o di morte in cui si trova Marcia. L'Alvarez Hermoso sempre più preoccupato per la sua amata, non perdonerà l’ispettore.

Felipe ringrazia Genoveva, Susana litiga con Rosina e Liberto

Nel frattempo Genoveva farà un ulteriore passo in avanti, dato che si presenterà nella stanza di Marcia in compagnia di un chirurgo.

Liberto e Rosina organizzeranno una cena per Armando e Susana per farli riavvicinare. Camino e Cinta scopriranno che Alfonso non li vuole per nessun progetto. In realtà il regista esigerà che Bellita diventi la sua nuova stella. Felipe ringrazierà Genoveva in pubblico per aver trovato la dottoressa Balaguer. L’avvocato attenderà il risultato dell’operazione di Marcia, invece Bellita si arrabbierà con Alfonso quando verrà a conoscenza che voleva che fosse la sua attrice.

Nonostante ciò, la madre di Cinta raggiungerà un accordo con il regista, dicendogli che reciterà nei suoi film soltanto in compagnia di sua figlia e di Camino. A quel punto Alfonso presenterà la sceneggiatura di un nuovo film a Bellita, riguardante la storia di una cantante. Camino e Cinta saranno molto contenti del loro futuro di attori. Susana dopo aver discusso con Rosina e Liberto, avrà un nuovo incontro con l’ex diplomatico Armando, che la inviterà insieme a Felicia ad una nuova mostra di pittura.