Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela iberica Una vita che non smette di appassionare con numerosi colpi di scena. Negli episodi che verranno trasmessi questa settimana sull’emittente televisiva La TVE, Felipe Alvarez Hermoso ostacolerà le indagini di Mauro San Emeterio riguardo alla scomparsa di Marcia. Nonostante ciò l'ispettore e l’avvocato, unendo le loro forze, saranno ad un passo dallo scoprire la pericolosa alleanza tra Genoveva e Ursula Dicenta. La moglie del defunto Alfredo Bryce, dopo non aver fatto fatica ad accorgersi del cambiamento dell’avvocato, non riuscirà a stare tranquilla.

Ramon e Antonito smascherano le mogli, Felipe fa preoccupare Genoveva

Le trame delle puntate in programmazione in Spagna dal 2 al 6 settembre annunciano che Antonito dirà al padre, Ramon, di aver notato qualcosa di strano nell’atteggiamento di Carmen e Lolita. Il Palacios e il figlio inizieranno a tenere sotto controllo le loro amate per scoprire se sono davvero in pessimi rapporti. Nel frattempo Camino e Jose preferiranno non far sapere a Cinta dove si trova Emilio.

In seguito Felicia deciderà di dire a Rosina e Susana che i Ledesma e i Pasamar hanno stretto un accordo matrimoniale in passato. Intanto Mauro andrà a visitare Cesar Andrade fingendo di essere un suo cliente e, proprio quando tutto sembrerà andare per il meglio, apparirà Felipe. Quest’ultimo metterà in pericolo tutte le ricerche del commissario che è sempre più convinto che ci sia un accordo tra Genoveva e Ursula.

Ramon e Antonito avranno la conferma che le loro mogli non vanno d’accordo mentre Felicia si accorgerà che Ledesma oltre a sprecare i soldi sta offuscando l’immagine del ristorante. L’Alvarez Hermoso farà preoccupare i vicini, soprattutto Genoveva, con i suoi strani comportamenti. Andrade consentirà a Felipe di unirsi all’incontro fissato con San Emeterio per poter parlare di affari.

Il Palacios litiga con il figlio, Felicia sospetta di Emilio

Dopo essersi scagliato contro Lolita e Carmen, Ramon avrà una discussione accesa con il figlio dando modo a Susana di poter diffondere un nuovo gossip.

Cinta farà delle domande a suo padre su Emilio dopo averlo visto parlare con Camino. Nel contempo Felicia proporrà a Ledesma di darle tutti i suoi soldi per non sposarlo. Felipe impaziente di trovare Marcia affronterà Mauro e deciderà di andare a casa del brasiliano per scoprire dove si trova la sua amata. Genoveva sempre più nervosa spererà che il piano di Ursula non fallisca. Dopo la riconciliazione di Carmen e Lolita, a casa dei Palacios si respirerà ancora una forte tensione tra Ramon e Antonito.

Emilio, dopo aver fatto delle ricerche a Santander contro Ledesma, metterà al corrente Camino e Cinta delle sue indagini. Genoveva sarà sempre più decisa a conquistare Felipe. Quest’ultimo si risveglierà in hotel dopo essere stato aggredito e Mauro sarà a conoscenza dell’accaduto. Più tardi Andrade convocherà di nuovo l’ispettore e l’avvocato per parlare di determinati affari. Jose accetterà di fare amicizia con Ledesma per aiutare Emilio a sbarazzarsi dell’uomo.

Felicia chiederà informazioni sul viaggio di Emilio a Barcellona dopo aver avuto il sospetto che non le abbia detto la verità. Successivamente Mauro cercherà di impedire a Felipe di incontrare Andrade da solo. Per fortuna l’ispettore arriverà giusto in tempo per non consentire all’avvocato di commettere un grave errore.