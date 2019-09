La famosa soap opera Una vita non smette di stupire. Negli appuntamenti che verranno trasmessi in Spagna, Felipe Alvarez Hermoso non riuscirà a mettere in salvo la sua amata Marcia. La povera domestica, durante un violento scontro tra Andrade, l’avvocato, e il poliziotto Mauro San Emeterio, avrà la peggio. La nuova fiamma del vedovo di Celia riceverà uno colpo di pistola e le sue condizioni di salute saranno abbastanza gravi.

La sarta Susana Seler, invece, dopo aver vinto un importante premio, non sarà affatto felice, poiché sarà in preda alla disperazione totale per essere caduta nel vortice della depressione.

Felipe vuole salvare la sua amata, Genoveva presta del denaro all’avvocato

Dopo quanto accaduto la settimana appena terminata in cui Emilio si è sbarazzato di Ledesma, mentre i Palacios hanno fatto pace, i telespettatori spagnoli assisteranno a dei nuovi colpi di scena.

Il pubblico avrà modo di scoprire come si evolverà la questione di Marcia, ovvero se Felipe e Mauro riusciranno a salvarla. Gli spoiler degli episodi in programmazione sull’emittente televisiva LA 1 TVE, dicono che Rosina dopo aver visto Susana depressa farà di tutto per cercare di tirarle su il morale. L’opportunità apparirà durante un concorso di design alla quale la sarta verrà presentata dalla sua inseparabile amica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Nel frattempo Cinta confesserà a sua madre che Emilio ha di nuovo un atteggiamento strano e distante, come se stesse nascondendo qualcosa. In seguito Genoveva deciderà di prendere personalmente le redini per sbarazzarsi di Marcia una volta per tutte. Intanto Felipe avrà bisogno di tanti soldi per salvare la sua amata. Susana riuscirà a realizzare un design in poco tempo, al tal punto che Rosina e Felicia rimarranno senza parole.

Emilio dopo aver formalizzato il suo corteggiamento con Cinta si presenterà a casa di Cinta e le regalerà un anello. Felipe nonostante apprenderà che Mauro sta ancora facendo delle indagini su Andrade, deciderà di recuperare Marcia da solo. Susana orgogliosa del suo design lo farà vedere a Lolita, che non lo apprezzerà affatto. Rosina spronata da Felicia confesserà alla Seler che il suo progetto è del secolo scorso.

Camino e Cinta dopo aver visto tramite dei poster che ci sono dei provini per assumere degli attori per il cinema, si consulteranno con Felicia e Bellita per fare il test. Nel frattempo Emilio avrà l’impressione di essere pedinato da qualcuno. Felipe dopo essere riuscito a farsi prestare da Genoveva il denaro necessario per poter liberare Marcia, si presenterà alla villa di Andrade.

Susana disperata, Marcia rischia di morire

L’ispettore San Emeterio non appena scoprirà che il suo amico potrà finalmente pagare il riscatto, si vedrà costretto ad agire.

Rosina dopo aver detto a Susana ciò che pensa sul suo design sarà molto preoccupata, poiché saprà che è molto sensibile. La Seler sorprenderà la Rubio mostrandole un nuovo design. Armando Caballero, un ex diplomatico metterà piede ad Acacias 38 e conquisterà gli abitanti con la sua vasta cultura. Emilio attaccherà l’uomo che perseguita Cinta e Camino, ma invece di Ledesma si tratterà di Alfonso Carchano, il produttore cinematografico che ha messo nel paese tanti manifesti. Quest’ultimo sarà interessato a scattare alcune foto a Camino e Cinta. Nel momento in cui Andrade scoprirà la vera identità dell’Alvarez Hermoso, il commissario Mauro riuscirà a mettere in salvo il suo amico, ma nel bel mezzo del conflitto ci saranno due colpi di pistola e uno raggiungerà Marcia. Susana pur avendo vinto il concorso sartoriale non sarà contenta, visto che quando Armando si congratulerà con lei per la sua vittoria inizierà a piangere. Emilio accompagnerà Cinta e Camino per scattare delle foto con Alfonso. Genoveva approfitterà del basso umore di Felipe, dopo che Marcia è stata ferita alla villa di Andrade, per riavvicinarsi all’avvocato. La situazione sarà abbastanza grave, dato che la nuova fiamma dell’Alvarez Hermoso lotterà tra la vita e la morte.