"Unomattina in famiglia" sta per tornare ad arricchire il palinsesto del weekend di Rai 1. Le prime puntate della nuova stagione del contenitore mattutino andranno in onda sabato 14 e domenica 15 settembre. In particolare, nei giorni di sabato la trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 08:25, mentre di domenica il collegamento in studio avverrà a partire già dalle 06:30. Dal punto di vista editoriale, il format si avvicina ai contenuti che caratterizzeranno anche la versione settimanale del programma, ma andando in onda nel fine settimana è contraddistinto anche da temi più leggeri.

Timperi e Setta sono i nuovi conduttori di Unomattina in famiglia

Tiberio Timperi e Monica Setta sono i conduttori dell'edizione 2019/2020 di "Unomattina in famiglia", tradizionale contenitore televisivo mattutino che va in onda nel fine settimana su Raiuno. Per il presentatore romano si tratta di un ritorno a casa perché Timperi in passato ha già presentato varie edizioni del format; per Monica Setta, invece, si tratta del debutto assoluto alla conduzione di un programma che anche quest'anno promette le giuste quote di informazione e intrattenimento.

In un'intervista rilasciata nell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, uscito in edicola martedì 10 settembre, i due si sono prestati ben volentieri a un gioco delle parti per rispondere a varie domande inerenti l'inizio della trasmissione.

I due conduttori, ad esempio, non si conoscevano e non avevano mai lavorato insieme ma hanno dimostrato fin da subito di avere un ottimo affiatamento. Per quanto concerne le prime impressioni, Timperi ha riconosciuto alla Setta una certa esplosività mentre la giornalista ha rimarcato il bell'aspetto del noto anchorman.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Nelle vesti di telespettatori, invece, i due conduttori hanno gusti piuttosto diversi. Timperi infatti dichiara di apprezzare i programmi di motori, le trasmissioni di arredamento e ha la massima stima per il collega Gerry Scotti; la Setta, dal canto suo, dice di avere altrettanta stima per la collega Barbara d'Urso, di seguire i vari programmi di Raiuno, i talk show di politica e le vecchie pellicole in bianco e nero.

Breve storia del programma

"Unomattina in famiglia" è una trasmissione televisiva italiana che è andata in onda su Rai 2 fino dal 1989 al 2010 e dal 2010 in poi su Rai 1. Il format è stato ideato dal regista Michele Guardì e inizialmente, con il titolo di "Mattina 2", voleva rappresentare un ideale proseguimento del contenitore mattutino Unomattina, in onda dal lunedì al venerdì.

Nel corso delle varie edizioni il programma ha assunto poi il titolo di "Mattina in famiglia", "Mattina 2 - In famiglia", fino ad assumere l'attuale intestazione dall'edizione 2011/2012 condotta dallo stesso Timperi e da Miriam Leone.