Dalla prima sfilata a Uomini e donne alle foto in costume sul settimanale Nuovo. Gemma Galgani continua a far discutere e dividere il mondo del web. Nel corso delle prime registrazioni del trono over la dama torinese, oltre a fare la conoscenza dei nuovi corteggiatori, si è messa in evidenza per aver deciso di imitare Marilyn Monroe. Una scelta che ha provocato un nuovo acceso botta e risposta con Tina Cipollari.

In attesa della messa in onda della prima puntata del trono over del people show, nelle ultime ore Gemma è finita nel mirino dei social per la foto pubblicata in copertina dal settimanale Nuovo.

La Galgani è stata immortalata con un 'due pezzi' che alcuni utenti hanno definito eccessivo per l’età della piemontese. Non sono mancati gli elogi con numerosi fan che hanno sottolineato che in pochi possono permettersi di mostrarsi con un costume simile a 69 anni.

'Gemma si abbronza per George'

“Gemma si abbronza per George”. La dama del trono over è protagonista della copertina del settimanale Nuovo, in edicola giovedì. Secondo il periodico diretto da Riccardo Signoretti, la torinese non ha dimenticato Giorgio Manetti e non dispera di vederlo nuovamente nel parterre del trono over. Dal canto suo il ‘gabbiano’ fiorentino ha ribadito in più di una circostanza che non ha nessuna intenzione di far dietrofront e che è impegnato in altri progetti lavorativi.

Nella circostanza, però, l’attenzione dei fan del dating show si è focalizzata sulla foto pubblicata dalla rivista con Gemma ‘paparazzata’ in costume.

Lo scatto ha fatto il giro del web ed in molti hanno accusato la Galgani di voler mettere in mostra le sue forme senza tenere conto dell’età: “Non era meglio un costume intero”. Non sono mancate anche critiche nei confronti del direttore del settimanale Nuovo: “Questa foto si poteva evitare” - hanno scritto alcuni utenti su Instagram.

Dallo scatto in costume alla sfilata in versione Marilyn Monroe

Non solo critiche per Gemma Galgani che ha incassato anche i complimenti di tanti fan che hanno sottolineato che può essere da esempio per tante donne e che non c’è età per indossare un costume a due pezzi o, com'è accaduto nel corso dell’ultima registrazione del trono over, imitare Marilyn Monroe in occasione della prima sfilata della nuova stagione del dating show.

Nell’occasione la torinese ha rievocato la celebre sequenza del film Quando la moglie è in vacanza con il vento artificiale che ha fatto alzare un po’ troppo la gonna della Galgani.

Una performance audace che ha provocato l’ennesimo scontro infuocato con Tina Cipollari. Un'esibizione alla quale i telespettatori potranno assistere solo tra qualche settimana visto che la prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda lunedì 16 settembre.