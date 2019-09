La stagione 2019/2020 di Uomini e donne, è partita col botto: sia le prime registrazioni del Trono Classico che quelle del Trono Over, infatti, hanno già regalato tanti spunti di discussione ai fan e agli appassionati di Gossip. All'inizio della puntata che si è registrata ieri, 7 settembre, Tina Cipollari ha annunciato che intende dimagrire di almeno 20 chili entro Natale. L'opinionista si è pesata davanti a tutti e ha conosciuto la nutrizionista che la seguirà in questo difficile percorso.

Tina si mette a dieta: la De Filippi la pesa in studio

Le anticipazioni sulla registrazione del Trono Over che c'è stata ieri, riportano un episodio inedito al quale il pubblico assisterà attorno alla fine di settembre. Per la prima volta, da quando è opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha deciso di mettersi alla prova con una sfida difficilissima. Dopo essere entrata in studio, e aver battibeccato con Gemma Galgani, la bionda vamp ha annunciato a tutti i presenti che intende mettersi a dieta: l'obiettivo che si è prefissata la romana è quello di perdere 20 chili entro Natale.

Maria De Filippi, prima di assecondare la richiesta della commentatrice del suo programma, ha deciso di farla salire sulla bilancia davanti a tutti, per mostrare il peso dalla quale parte e stabilire quello al quale ambisce ad arrivare nei prossimi mesi.

Tina non si è fatta problemi nel rendere pubblico il suo attuale peso: 84 kg (9 in più rispetto al collega Gianni Sperti). Stando a questi numeri, dunque, la Cipollari dovrà fare un bel po' di fatica per raggiungere il suo scopo: per aiutarla in questo percorso, la padrona di casa le ha affiancato una nutrizionista.

I colpi di scena della seconda puntata

La sfida di Tina Cipollari "ai chili di troppo", non è l'unico spunto di discussione che ha offerto la seconda registrazione stagionale del Trono Over.

Le anticipazioni apparse sul blog "Vicolo delle News", infatti, fanno sapere che Ida Platano è scoppiata a piangere dopo che Riccardo Guarnieri ha raccontato un episodio risalente alla loro estate: quando la dama si è rifugiata nel backstage per riprendersi dalla delusione, però, a consolarla non c'era l'ex fidanzato (che ha definito la loro storia "chiusa definitivamente"), ma Armando Incarnato.

Gemma Galgani, invece, sta conoscendo ben tre cavalieri del parterre, mentre Anna Tedesco (ex amica speciale di Giorgio Manetti) è tornata in studio per cercare l'anima gemella.

Ieri, 7 settembre, c'è stata anche la prima sfilata di Uomini e Donne 2019/2020: la dama torinese è stata criticata per l'abito troppo giovanile che ha indossato, mentre Roberta Di Padua ha litigato con Armando che le ha detto di averla trovata ingrassata.