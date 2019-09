Un posto al sole, la soap ambientata nel quartiere di Posillipo a Napoli, va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3, a partire dalle 20.45 circa. In queste ultime settimane, le vite dei protagonisti di Palazzo Palladini stanno attraversando diversi cambiamenti importanti. Nella seconda settimana di ottobre, Arturo affronterà Sebastiano e Diego continuerà a pensare a Beatrice.

Trame settimana di Upas dal 7 all'11 ottobre

Susanna vivrà un periodo molto felice, dopo la proposta di matrimonio di Niko e riceverà una bella sorpresa da parte del suo futuro marito e Ugo.

Nel frattempo, Diego farà un incontro inaspettato al bar Vulcano e si ritroverà a dover fare i conti con il passato. Il ragazzo sarà ancora convinto di voler pedinare Beatrice, appostandosi nuovamente sotto la sua abitazione. Per il figlio di Raffaele la storia con il giovane avvocato sarà tutt'altro che superata.

La relazione tra Marina e Fabrizio andrà avanti e diventerà sempre più solida. La donna, però, ignorerà che proprio il suo nuovo amore rappresenta la causa dei problemi di suo padre.

Arturo, infatti, sta pagando la pena di un omicidio che ha commesso Fabrizio da adolescente, uccidendo suo padre in uno scatto di rabbia. Nel corso della settimana, Sebastiano si troverà nello stesso ospedale in cui sarà Arturo e avrà un duro scontro con lui. Fabrizio darà conforto alla Giordano, ma suo zio continuerà ad accusarlo duramente. Marina arriverà a dover decidere se proseguire con la causa per l'innocenza del padre o fermarsi.

Anticipazioni Un posto al sole all'11 ottobre: Mia non vuole tornare alla vecchia casa

Nel frattempo, Alex dopo aver lasciato il Vulcano e Vittorio, riceverà la visita di Silvia, ignara delle motivazioni che hanno portato la ragazza verso una scelta così drastica. Per Mia non sarà affatto facile seguire la decisione di sua sorella e complicherà la sua situazione, poiché non vorrà trasferirsi nella vecchia casa.

La bambina alla Terrazza aveva trovato un suo equilibrio con Arianna e Andrea. Mariella, dopo aver scoperto l'indulgenza di Guido nei confronti di Cinzia rispetto alla sua morosità, deciderà di affrontare la situazione. Grazie a Don Mario, i due potrebbero riuscire a scoprire la verità sulla ex fidanzata di Del Bue. Cosa nasconderà Cinzia e cosa ci sarà dietro i suoi mancati pagamenti dell'affitto?

Nadia e Renato proveranno a riavvicinarsi, ma tra i due la situazione sembrerà irrecuperabile. La donna prenderà una decisione definitiva rispetto alla loro relazione e Renato la metabolizzerà a modo suo. Giulia cercherà di stare vicina alla donna e di comprendere le motivazioni che l'hanno portata alla sua scelta.