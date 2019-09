Nei prossimi episodi di Upas, verrà dato maggiore spazio al personaggio di Marina. Quest'ultima sarà sempre più presa dalla sua storia d'amore con Fabrizio Rosato e ritroverà finalmente un po' della serenità che le era mancata negli ultimi periodi, purtroppo però questa situazione di idillio non durerà molto a lungo. La Giordano non conosce ancora il terribile segreto che nasconde il suo attuale compagno, inoltre presto la donna si troverà a dover prendere una difficilissima decisione che potrebbe segnare definitivamente il destino di suo padre.

Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, relativi a questa tormentata vicenda: le puntate si riferiscono alla messa in onda dal 7 all'11 ottobre.

Marina innamorata

Nei prossimi episodi, Marina (Nina Soldano) si sentirà felice come una ragazzina grazie alla sua relazione con Fabrizio (Giorgio Borghetti) e deciderà di abbandonarsi totalmente all'amore. A nulla varranno le raccomandazioni di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), che cercherà di riportare la donna alla ragione suggerendole di non sognare troppo ad occhi aperti e tornare con i piedi per terra.

Puntata dopo puntata la relazione tra Marina e Fabrizio si farà sempre più solida, anche se quest'ultimo si troverà costretto a doversi scontrare con la sua famiglia per difendere questo legame.

Un tremendo segreto

In un flashback, andato in onda da pochi giorni, si è visto che Fabrizio, durante una furibonda lite, ha spinto suo padre causandone la morte in modo pressoché accidentale. Molto probabilmente quel ricordo è incompleto, ma, dalle attuali informazioni, l'assassino risulta essere indubbiamente lui.

Nel frattempo la Giordano sarà totalmente all'oscuro di tale traumatico evento e si godrà questa storia d'amore, senza sospettare nulla. Insomma per Marina le cose sembreranno mettersi davvero bene, ma purtroppo un tragico imprevisto la attenderà dietro l'angolo.

Una scelta molto difficile

Arturo (Massimiliano Iacolucci) e Sebastiano (Antonio Ferrante) si troveranno contemporaneamente nello stesso ospedale, anche se non sono chiare le circostanze che condurranno a questo evento.

A causa di vecchi rancori, i due anziani si scontreranno duramente, nel frattempo Marina troverà comprensione e sostegno tra le braccia di Fabrizio. Nella puntata di venerdì 11 ottobre Marina si ritroverà a dover prendere una decisione davvero importante, infatti dovrà scegliere se proseguire o meno l’azione legale per riabilitare il buon nome del padre, anche se non è ancora noto il motivo che spingerà Marina a dover fare questa delicata scelta.