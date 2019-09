Dopo la sua breve fuga da casa, Mia è tornata sui suoi passi e ha potuto riabbracciare sua sorella Alex. La ragazzina presto verrà accolta da tutti i condomini della Terrazza con calore e affetto, ma adesso dovrà farsi coraggio e affrontare Carla. Quest'ultima sarà decisa più che mai a recuperare il tempo perduto e stare accanto alla sua amata bambina. Nel frattempo si assisterà al ritorno di Guido e Mariella, purtroppo per la coppia il rientro a Napoli non sarà dei migliori e i due troveranno qualche piccolo ostacolo proprio nelle persone a loro più care..

Di seguito le trame degli episodi di Un posto al sole, relative a questa storyline, che andranno in onda la settimana da lunedì 16 a venerdì 20 settembre. Va ricordato inoltre un dettaglio molto importante, Lunedì 16 Settembre Un posto al sole andrà in onda a partire dalle 20:20 con un doppio episodio, per recuperare la puntata che non è andata in onda venerdì 13.

Finalmente a casa

Mia (Ludovica Nasti) farà ritorno a Palazzo Palladini e qui verrà contesa tra i vari condomini a suon di coccole e festeggiamenti.

L'accoglienza affettuosa e calorosa di tutti, farà comprendere alla piccola di aver trovato una nuova vera casa, tuttavia adesso dovrà farsi coraggio e affrontare Carla (Vittoria Schisano). La donna non si rassegnerà all'idea di aver perso le propria bambina e farà tutto quello che è in suo potere per starle accanto e recuperare il loro rapporto che sembra compromesso.

Mia pronta a incontrare Carla

La situazione familiare delle sorelle Parisi risulterà decisamente complessa, ma qualcosa inizierà a muoversi nel senso giusto e le due potrebbero finalmente ritrovare l'agognata serenità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Alex (Maria Maurigi), stressata dalla situazione opprimente in cui si trova, potrà finalmente confrontarsi con sua madre Rosaria (Titti Nuzzolese) e le due avranno molto di che parlare. Nel frattempo Mia, dopo avere metabolizzato le novità sul cambio di sesso di suo padre, si preparerà ad incontrare Carla, tuttavia la reazione della ragazzina potrebbe essere imprevedibile.

Guido e Mariella in difficoltà

Venerdì 20 settembre

Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) faranno finalmente ritorno a Napoli, tuttavia l'accoglienza non sarà quella che si sarebbero aspettati.

Cerry (Cosimo Alberti) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) non saranno molto entusiasti del ritorno della coppia. I due, in particolare saranno in ansia, per le sorti di Cerruti, tuttavia l'ipocondria di quest'ultimo potrebbe avere dei risvolti positivi e l'uomo potrebbe finalmente trovare il vero amore. Nel frattempo Vittorio riceverà in radio una visita inaspettata da parte di Anita (Ludovica Bizzaglia).