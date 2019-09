Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 1 al 4 ottobre saranno molteplici i colpi di scena a cui assisteranno i telespettatori. Alex scoprirà il tradimento di Vittorio e per questo motivo prenderà una difficile decisione che coinvolgerà anche Mia. Renato verrà rifiutato da Adele e vivrà un momento di crisi personale e con Nadia. Tra Filippo e Serena la distanza aumenterà giorno per giorno mentre per Marina arriverà finalmente l'amore.

Renato sarà sempre più preso dalla consuocera

Convinto che il suo interesse è ricambiato, il dottor Poggi farà sempre più fatica a nascondere i suoi reali sentimenti per Adele. Vittorio non si accorgerà che la sua ragazza è a conoscenza del suo tradimento con Anita. Tra Marina Giordano e Fabrizio Rosato aumenterà la complicità e il loro rapporto diventerà sempre più intenso e solido.

Alex si chiuderà in se stessa e soffrirà in silenzio

Alex, sconvolta per aver scoperto il tradimento di Vittorio, finirà per prendere una dolorosa decisione per limitare la sua grande sofferenza.

Renato dopo aver capito di aver fatto un errore a farsi avanti con Adele, sarà costretto a fare i conti con la dura realtà. Roberto cercherà di far riflettere Marina e di farla tornare con i piedi per terra, ma la donna si mostrerà decisa a voler vivere la sua nuova storia d'amore. Alex lascerà Vittorio e prenderà una nuova drastica decisione. Raffaele dispiaciuto per Renato e per il suo comportamento con Diego e Nadia, cercherà di trovare una soluzione e di rassicurare la donna ma farà una nuova e inaspettata scoperta.

Filippo continuerà a tenere a distanza sua moglie, ma Serena riceverà un invito che la metterà parecchio in imbarazzo. Alex decisa ad allontanarsi definitivamente da Vittorio per evitare di soffrire si impegnerà per lasciare anche il suo posto di lavoro al Vulcano pur di stare lontana da lui. La crisi tra Renato e Nadia non accennerà a placarsi e tra loro la situazione precipiterà ulteriormente.

Mia e Alex lasceranno la Terrazza definitivamente

Mentre Vittorio Del Bue si rassegnerà alla fine della sua storia con Alex a causa del suo tradimento, lei e Mia decideranno a malincuore di lasciare anche la Terrazza.

Una richiesta di Michele Saviani metterà parecchio in crisi Arianna. La distanza tra i coniugi Sartori aumenterà ulteriormente e la loro crisi non eccennerà a diminuire. Denis invece metterà nuovamente in crisi Giulia con una nuova proposta che la farà sentire parecchio in difficoltà indecisa sulla nuova scelta da fare. Cosa deciderà la signora Poggi, asseconderà il suo compagno?