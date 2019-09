Un posto al sole torna con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le trame relative alle puntate in onda su Rai3 dal 16 al 20 settembre, rivelano che Serena cercherà in tutti i modi di allentare le tensioni con Filippo. Intanto, Mia che aveva fatto perdere le tracce di sé, verrà ritrovata e sarà accolta con affetto da tutti gli abitanti della terrazza mentre Vittorio verrà nuovamente sorpreso da Anita.

Infine, Alex deciderà di confrontarsi con sua madre e Marina sarà dispiaciuta per la partenza di sua figlia e sua nipote e per la situazione di suo padre.

Un posto al sole, Serena tenta di allentare le tensioni con Filippo

Le trame Un posto al sole dal 16 al 20 settembre, rivelano che Serena proverà ad allentare le tensioni sorte con Filippo una volta che quest'ultimo sarà rientrato da un viaggio di lavoro.

Intanto, Mia che era sparita nel nulla, verrà ritrovata e sarà accolta con grande affetto da tutti gli abitanti della Terrazza. Patrizio si divertirà a prendere in giro il suo amico Vittorio mentre Renato racconterà in continuazione come si è procurato l'infortunio alla caviglia durante la seduta di ginnastica e a farne le spese sarà il povero Diego.

Le tensioni tra Serena e Filippo saranno sempre più elevate, ma non è detto che la situazione non evolva in maniera positiva per la coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

Dopo una vacanza prolungata, fanno ritorno a Napoli, Guido e Mariella con il piccolo Lorenzo e questo potrebbe rappresentare un problema sia per Vittorio sia per Cerruti. Intanto Raffaele, non si fiderà dell'improvvisa gentilezza di Renato e deciderà di metterlo in guardia circa i rischi che potrebbe correre.

Marina troverà conforto in una persona inaspettata

Marina sarà molto dispiaciuta per la partenza della figlia Elena e di sua nipote Alice.

Inoltre sarà preoccupata per la situazione di suo padre e a sorpresa riceverà conforto da una persona inaspettata. Intanto,Serena e Filippo, si renderanno conto che la loro relazione ha assolutamente bisogno di una svolta e per farlo prenderanno una decisione improvvisa e completamente inattesa. Guido e Mariella saranno sempre più preoccupati per il loro amico Cerruti che sembrerà essere diventato ipocondriaco di colpo.

Tuttavia, questa sua patologia improvvisa potrebbe riservare dei risvolti positivi. Poco dopo, Marina spronerà suo padre ad accettare gli arresti domiciliare ed intanto l'omicidio di Nino Rosato assumerà sempre più i contorni di un complicatissimo puzzle da risolvere. Serena si confronterà con Giulia e proverà nuovamente a ridurre la distanza che si è creata con Filippo. Intanto, Mariella e Guido penseranno al futuro mentre Cerruti dovrà nuovamente rimandare il suo sogno d'amore.

Alex accetta di confrontarsi con sua madre

La situazione familiare di Alex sarà sempre più difficile da gestire ed intanto Carla darà la netta impressione di non volersi allontanare da Mia. Nel frattempo, Fabrizio avrà un duro scontro con suo zia e si vedrà costretto a prendere una decisione molto importante che finirà per coinvolgere anche Marina. Nel frattempo Arturo farà di tutto per non condizionare più la vita di sua figlia mentre Cerruti si convincerà di aver assistito ad un miracolo di San Gennaro visto che si sente al settimo cielo. Più tardi, Anita farà una sorpresa a Vittorio presentandosi in radio all'improvviso. Alex dopo averci riflettuto molto, deciderà di confrontarsi con sua madre. Nel frattempo Mia sarà ancora indecisa su quale sia il comportamento giusto da tenere con Carla. Franco deciderà di fare l'allenamento più difficile della sua vita.