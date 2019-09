Oggi, mercoledì 11 settembre, è andata in onda su Canale 5 un'altra puntata di Pomeriggio 5, condotta da Barbara D'Urso. Gli ospiti presenti in studio sono stati Giovanni Ciacci, Flavia Vento e Valentina Vignali per commentare le ultime vicende di Gossip. Immancabile, il riferimento alla rottura tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Tra i presenti, è intervenuta la Vignali, la quale insieme a loro ha vissuto l'esperienza del Grande Fratello 16. La modella e influencer ha detto la sua dicendo di essere rimasta molto scossa da questa notizia.

Le parole della Vignali su Ambra e Kiko

"Ti dico la verità Barbara, ho sentito Ambra questa mattina - ha esordito Valentina Vignali ancora incredula - Dovevamo farci una chiacchierata a telefono e lei mi ha detto "ti chiamo dopo" perché era su un set. Poi, la bella ex cestista ha aggiunto: "Tra l'altro li ho visti tre giorni fa perché ho fatto una serata in Sicilia, vicino ad piccolo paese dove vive Ambra.

Sono venuti insieme anche loro a questa festa e sembrava tutto ok". Un particolare non da poco quello raccontato dalla Vignali da Barbara D'Urso, che però sembra non essere stato sufficiente per rimettere in sesto questa storia d'amore. A quanto pare la ragazza non è entrata troppo nel dettaglio, mantenendo assoluta discrezione e probabilmente perché non è ancora a conoscenza dei fatti avvenuti. Insomma cosa risponderà Kikò Nalli a queste dichiarazioni? Ci sarà un intervento di Ambra Lombardo su questa rottura? Chissà non resta che attendere.

I motivi per cui tra Ambra e Kikò è davvero finita

L'indiscrezione sulla rottura di Ambra e Kikò è stata lanciata da Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv. In una recente intervista, la bella professoressa siciliana ha rivelato i motivi per cui con Kikò è finita: "Non mi dimostrava amore, mi chiedeva di portare pazienza e di attenderlo dandogli il tempo per riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio.

Però non c'era mai tempo per me, non solo la sua priorità e dunque mi ritiro come fa qualsiasi altra donna al mio posto". Poi, la donna ha aggiunto che la loro lontananza è stato un ulteriore problema per il loro rapporto: "In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa". Ma la distanza non era il solo motivo di questa improvvisa rottura: "Non eravamo mai soli, c'era sempre la sua famiglia e così l'ho vissuto in un contesto allargato, dove non mi sentivo libera.

Non mi reputo una Santa, abbiamo avuto davvero pochissimo tempo per stare da soli e lui è venuto da me soltanto tre volte". Insomma i problemi che hanno fatto naufragare questa relazione sono diversi. Riusciranno i due a confrontarsi e a sistemare queste mancanze oppure sarà finita per sempre? Staremo a vedere.