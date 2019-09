Vieni da me è uno dei talk show più seguiti e amati della tv nazionale, programma condotto quotidianamente su Rai Due da Caterina Balivo. Ospite di giornata l'attrice di un medico in famiglia Beatrice Fazi, che non ha lesinato racconti d'infanzia drammatici che lasciano il segno ancora oggi, come confermato dalla stessa attrice.

Quando decise di abortire la Fazi era ancora semisconosciuta

Dopo la pausa estiva Caterina Balivo si è rimessa in moto con il suo talk show di successo, quel Vieni da me che dal lunedì al venerdì tiene incollati milioni di telespettatori, con storie alle volte molto toccanti.

In una giornata ricca di ospiti e di storie interessanti a farla da padrone è stata sicuramente la storia di Beatrice Fazi, che ha ricordato lati oscuri del suo passato che ancora oggi la tormentano. ' A 20 anni lavoravo di notte in un caffè a Roma per rendermi indipendente e all'epoca ho scoperto di essere incinta. Ero talmente orgogliosa che pur di non chiedere aiuto ai miei genitori ho preferito abortire, prendendo una decisione non facile'.

Parole che testimoniano una situazione molto difficile che la Fazi ha dovuto affrontare, come testimoniano le parole successive della nota attrice.

'La scelta che ho preso ha avuto ripercussioni sulla mia vita, in quanto la svolta non è arrivata e a livello mentale ho sofferto molto. Anche se mi sono data la colpa della scelta presa, c'è da dire che mi sono ritrovata da sola e l'uomo da cui aspettavo il figlio non ha fatto nulla per aiutarmi, anzi, si è subito tirato indietro'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

'Una decisione che ha portato le sue conseguenze. Mi sono sentita in colpa per tanto tempo, anche se chi mi è stato vicino mi ha sempre ripetuto che era l'unica scelta possibile. Il problema è che io non ho realmente scelto, io ho scelto con troppa paura'. Parole che hanno emozionato i presenti in studio, tra cui Caterina Balivo, da sempre molto sensibile mentre ascolta le storie dei propri ospiti.

La Fazi ha quattro figli ed è sposata con Pierpaolo Platania

Nonostante i rimorsi per il passato difficile e l'aborto all'età di 20 anni, Beatrice Fazi è riuscita con forza e tenacia a costruirsi una famiglia a cui è molto legata.

L'attrice campana è sposata con Pierpalo Platania ed è mamma di ben quattro figli, di cui una di soli quattro anni. La famiglia le ha dato certamente la forza per ripartire dopo i brutti ricordi, anche se il passato alle volte incombe e non sempre può essere cancellato.

A darle forza ci hanno pensato anche i suoi tanti fan, che nel corso degli anni hanno imparato ad amarla nella serie Un medico in famiglia, in cui interpretava il ruolo di Melina in modo molto simpatico e convincente.