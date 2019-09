Tra i tanti programmi che torneranno ad andare in onda nella giornata di lunedì 9 settembre c'è anche la nuova edizione di "Vieni da me", il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Per circa un mese la trasmissione coprirà il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai insieme a La Vita in Diretta.

Dalla metà di ottobre, poi, i due contenitori saranno separati dalla messa in onda di una nuova stagione de "Il Paradiso delle Signore".

Per quanto riguarda l'orario, "Vieni da me" andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 16:00, mentre "La Vita in diretta" intratterrà i telelespettatori negli stessi giorni feriali dalle ore 16:00 in poi.

La seconda edizione di 'Vieni da me' su Rai 1

Fin dalla sua nascita il talk show "Vieni da me" è stato ideato prendendo come fonte di ispirazione la trasmissione televisiva statunitense "The Ellen DeGeneres Show".

In ogni puntata di questo format, infatti, la conduttrice Caterina Balivo intervista in diretta vip e personaggi comuni che rispondono alle domande della presentatrice, oppure si presentano in studio per fare conoscere un loro specifico talento. Il pubblico da casa, invece, può partecipare attivamente al programma attraverso lo svolgimento di giochi o interagendo con la redazione tramite i principali social network della Rete.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

La prima edizione del programma, andata in onda nella stagione 2018/2019, è stata confortata da un'audience media di 1.706.000 spettatori e da uno share del 12,28%. Il regista di questa edizione sarà David Marcotulli.

Gli altri programmi Rai al via lunedì 9 settembre

Oltre a "Vieni da me", la giornata di lunedì 9 settembre vedrà ripartire tanti altri programmi tradizionali del palinsesto autunnale e invernale della Rai.

Per quanto concerne la programmazione mattutina, lunedì 9 settembre su Rai 1 prenderanno il via l'ennesima stagione di "Unomattina", che quest'anno sarà condotto da Roberto Poletti e Valentina Bisti, ma ci sarà anche un altro ciclo di puntate del programma "Storie Italiane", ancora condotto da Eleonora Daniele, e poi una nuova edizione de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Nel pomeriggio, invece, a tornare in onda su Rai 1 saranno i già citati programmi "Vieni da me" e "La Vita in diretta".

La settimana precedente, invece, hanno ripreso la loro consueta programmazione anche altri format molto seguiti della televisione pubblica quali la trasmissione di approfondimento giornalistico "Presa Diretta", condotta da Riccardo Iacona e il talk politico #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. I due programmi in questione vanno in onda rispettivamente il lunedì e il martedì, in prima serata tv, su Rai 3.