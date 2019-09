Il pubblico di Vieni da Me oggi ha assistito una scena piuttosto imbarazzante: Giovanni Conversano, presente nel salotto di Caterina Balivo per una intervista, ha poi fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Giada Pezzaioli, ma la risposta della ragazza ha spiazzato tutti in quanto è stata in pratica un 'no'. Tutto è iniziato con la conduttrice partenopea che ha chiamato in studio l'imprenditore pugliese divenuto celebre per aver partecipato a Uomini e Donne e con un passato da calciatore.

Il giovane, nel salotto di Rai1 all'insaputa della sua compagna, ha raccontato come è nata la favola d'amore con Giada Pezzaioli: per tutto il tempo l'uomo è apparso piuttosto emozionato, raccontando degli inizi difficili della coppia, poiché tra i due c'era una grande differenza d'età. Ha poi riferito di averla seguita e supportata durante la partecipazione a Miss Italia ed ha raccontato del piccolo Enea, il figlio arrivato dalla loro unione.

Inoltre, Conversano ha dichiarato che Giada fu l'unica a starle accanto in un momento delicato della sua vita.

Dopo aver parlato della sua favola d'amore, Giovanni ha lasciato lo studio e a quel punto la Balivo ha chiamato l'ex protagonista di Miss Italia per parlare del suo percorso nella kermesse di bellezza. Una volta che la giovane ha terminato il suo racconto, Conversano è tornato nel salotto di Vieni da Me: l'uomo ha fatto arrivare un mazzo di rose rosse alla sua donna e poi inginocchiandosi le ha chiesto di sposarlo.

La reazione di Miss Puglia ha spiazzato tutti: Giada, anziché rispondere con un netto sì come il pubblico si aspettava, ha detto invece "Vedremo dai", lasciando tutti a bocca aperta.

Caterina Balivo incredula per il rifiuto alla proposta di matrimonio

Alla risposta di Giada Pezzaioli è calato in gelo in studio e, tra l'imbarazzo generale, la diretta interessa ha chiesto di andare avanti. A quel punto Giovanni Conversano, stupito della reazione della sua donna, ha rivolto nuovamente la proposta alla madre di suo figlio ma ha ricevuto una nuova doccia gelata: "Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni".

La stessa Caterina Balivo è rimasta incredula e non ha potuto fare altro che rivolgersi al suo ospite e dirgli: "Giovanni, io non so se sia andata bene o male". A quanto pare una volta terminata la trasmissione il diretto interessato. tramite un Instagram Stories, ha fatto sapere che la sua fidanzata ha rifiutato la proposta di matrimonio. Al momento i motivi del rifiuto da parte di Giada non sono stati svelati: è una situazione piuttosto delicata, visto che la coppia ha già un bambino di 3 anni.

Chissà se il 'no' della Pezzaioli a questo punto comprometterà la relazione tra i due. Un quesito alla quale solo il tempo riuscirà a darci una risposta.