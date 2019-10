Grandi novità terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita che, negli episodi del 16 e 17 ottobre potranno assistere a clamorosi colpi di scena riguardanti i protagonisti di Acacias. In particolare, nei nuovi appuntamenti, Maria rivelerà a Leonor che Casilda è sua sorella, mentre Lucia, dopo aver ritrovato il corpo senza vita del padrino Joaquin, avrà dei sospetti circa la sua morte.

Spoiler del 16 ottobre: Leonor scopre che Casilda è figlia di Maximiliano

Secondo quanto riportano le anticipazioni della soap Una vita e riguardanti in particolare l'episodio in onda nel pomeriggio del 16 ottobre, Leonor scoprirà che Casilda è la sua sorellastra.

Sarà Maria a rivelare la sconcertante verità alla giovane Hidalgo, sostenendo che il padre della domestica non è altri che il defunto Maximiliano. Maria però, inviterà Leonor a mantenere il segreto sulla vicenda e la giovane cercherà di farlo, almeno fino a quando non avrà un duro scontro con la madre. Casilda intanto, ignara dell'identità del padre, sarà furiosa con gli Hidalgo per aver trattato male Maria e minaccerà di andarsene.

Una vita, spoiler 17 ottobre: i sospetti di Lucia sulla morte di Joaquin

Continua a tenere banco anche nel nuovo episodio in onda il 17 ottobre la vicenda legata a Lucia e all'eredità dei Marchesi di Valmez. Come sappiamo infatti, la giovane ha scoperto di recente di essere la figlia dei nobili, i quali non la riconobbero alla sua nascita, in quanto frutto di un amore incestuoso. Sarà padre Telmo a scoprire infatti che i Marchesi erano fratellastri, rivelando poi la notizia alla Alvarado, la quale sconvolta, si recherà a Salamanca per parlare con il suo padrino.

Al suo arrivo però, troverà Joaquin riverso a terra privo di vita. Lucia, come rivelano le anticipazioni, non si capaciterà della morte dell'uomo, e comincerà a nutrire dei sospetti, non credendo che Joaquin sia morto nel corso di una rapina finita male.

L'uomo infatti, non era ricco e questo fatto farà molto dubitare la Alvarado, la quale nel frattempo, sarà sempre più soggiogata da Samuel. L'Alday infatti, sta cercando di sfruttare il suo ascendente sulla ragazza per raggiungere i suoi scopi e per tale motivo cercherà di allontanarla anche da padre Telmo, con il quale la Alvarado aveva stretto una forte amicizia.

Questo e molto altro nei nuovi episodi della soap ideata da Aurora Guerra ed ambientata ad Acacias e che andranno in onda nei pomeriggi del 16 e 17 ottobre, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset play, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.