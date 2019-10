Una vita continua a tenere alta la curiosità di milioni di telespettatori italiani. Su Canale 5 e Rete 4, la soap opera mantiene un ottimo riscontro in termini di share. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 al 12 ottobre lasciano presagire diversi colpi di scena e mettono in risalto la perfidia di Samuel.

Una Vita, trame settimanali delle puntate dal 6 al 12 ottobre: problemi economici per Samuel

Tutti verranno messi al corrente della gravidanza di Trini, una notizia che porterà enorme entusiasmo.

Ramos si dimostrerà decisamente protettivo nei suoi confronti. Cattive notizie per Samuel, il quale riceverà dalla banca un’ingiunzione di pagamento che sarà chiamato a rispettare in breve tempo per scongiurare il rischio di pignoramento della casa. Nel frattempo, Ursula Dicenta subirà la rabbia delle donne di Acacias 38. Solamente Flora avrà pietà per lei, mostrandole il proprio supporto nel momento di difficoltà.

Le anticipazioni dei nuovi episodi di “Una Vita” si concentrano anche su Lucia, ormai consapevole del sentimento nutrito nei confronti di Samuel. Di questo sarà messo al corrente padre Telmo, il quale verrà anche a conoscenza del piano per risolvere i problemi economici che gravano sull'uomo grazie ad una rendita messa a sua disposizione.

Trame dei nuovi episodi di ‘Una Vita’: Samuel sfrutterà furbescamente il sentimento di Lucia

Rosina svelerà a Susana che Maximiliano, prima del matrimonio con lei, era coinvolto in una complicata relazione con Maria.

Il timore per le reazioni della domestica sarà sempre più percepibile. Susana, messa al corrente di un simile retroscena, avrà intenzione di aiutare Rosina mettendo in “fuori gioco” Maria. Pertanto, la donna studierà un piano contando anche sulla complicità di Cesareo: la domestica verrà quindi accusata di aver compiuto un furto in sanatoria, con la speranza che ciò possa determinare il suo allontanamento.

Anche Trini è al centro di numerosi spoiler relativi alle puntate di “Una Vita” trasmesse la prossima settimana. La donna avvertirà dolori addominali sempre più lancinanti, scoprendo di soffrire di una gastroenterite dopo le opportune visite mediche. Ramos proverà ad aiutarla eliminando ogni alimento potenzialmente dannoso per lei e per il bambino di cui è in dolce attesa. Infine, Lucia offrirà concretamente a Samuel la propria rendita economica e questo farà capire all’uomo di avere ormai un pieno potere su di lei.

Pertanto, deciderà di accettare la proposta chiedendole di non parlare a nessuno del loro accordo. Maria non verrà licenziata e quindi il piano di Rosina non andrà a buon fine. L’episodio di “Una Vita” in onda sabato 12 ottobre si chiuderà con una sconvolgente verità che Inigo scoprirà sul conto del dottor Baeza.