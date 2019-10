Tornano le anticipazioni settimanali della soap Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda dal 27 ottobre al 2 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14.10. Ad Acacias, dopo la rivelazione pubblica sull'amore incestuoso dei Marchesi di Valmez, Lucia sarà sempre più oggetto delle malelingue del quartiere. La giovane, in un primo momento, non si fiderà più nemmeno di Samuel, ma l'Alday la sorprenderà con una dichiarazione d'amore, riuscendo a riconquistare la sua fiducia.

L'uomo infatti, vuole mettere le mani sull'ingente patrimonio di Lucia e per farlo, sarà disposto a chiedere la sua mano, non prima di aver ottenuto l'annullamento del matrimonio con Blanca.

Una vita, anticipazioni al 2 novembre: Samuel chiede l'annullamento delle nozze con Blanca

Le anticipazioni sugli episodi in onda nel corso della prossima settimana, rivelano che Lucia starà attraversando un momento difficile, tanto da rifugiarsi a dormire in soffitta per trovare un po' di pace.

Celia chiederà scusa alla cugina per non esserle stata vicina, promettendole di non lasciarla mai più sola. La Alvarado intanto, non riuscirà più a fidarsi nemmeno di Samuel il quale, determinato a ingraziarsi di nuova la ricca ereditiera, deciderà di chiedere l'annullamento delle nozze con Blanca. L'Alday inoltre, riuscirà a stupire Lucia con una dichiarazione d'amore, ottenendo di fatto nuovamente la sua fiducia.

Leonor nel frattempo, starà facendo di tutto per mettere in scena la sua opera teatrale, ma le prove andranno dal penoso all'esilarante, con Servante che continuerà ad intromettersi a sproposito.

Samuel vuole chiedere la mano di Lucia per ottenere il suo denaro

Gli spoiler riguardanti ciò che andrà in onda da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre rivelano che Fabiana informerà Casilda di aver visto Maria e Higinio mentre si baciavano.

Padre Telmo, preoccupato per Lucia, tenterà di mettere i bastoni tra le ruote a Samuel, cercando di bloccare la pratica di annullamento del matrimonio presentata dall'Alday. Inoltre il giovane sacerdote cercherà di organizzare un incontro tra la Alvarado e Batan. Ursula, intanto, dopo essersi accorta che padre Telmo è in ansia per Lucia, deciderà di andare a trovare la ragazza e le consiglierà di stare alla larga da Samuel.

Lucia però, non fidandosi di Ursula, non la starà a sentire. Finalmente il piano di Samuel sembrerà andare per il verso giusto, dato che il giovane riceverà finalmente l'annullamento delle nozze con Blanca. Subito dopo chiederà a Lucia di poterla corteggiare pubblicamente. Servante intanto, verrà fatto visitare da un medico, il quale dirà che l'uomo potrebbe morire molto presto.