Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio di Una vita, in onda lunedì 14 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, le vicende ruoteranno ancora attorno a Lucia Alvarado e alla questione della sua eredità, che pare interessare in particolar modo a Samuel. L'Alday, dopo aver scoperto che la ragazza è l'unica erede dei Marchesi di Valmez, si recherà da Joachin per capire meglio la questione dell'eredità, su cui evidentemente vuole mettere le mani.

Padre Telmo invece, parlando con il priore Espineira, scoprirà il motivo per cui Lucia è stata abbandonata dai suoi veri genitori e si scoprirà che la giovane è frutto di un amore incestuoso tra due fratellastri.

Anticipazioni Una vita: i Marchesi di Valmez erano fratellastri

Continuano le emozioni per i telespettatori della soap iberica ambientata ad Acacias e che, vedranno la giovane Alvarado ancora sconvolta da quanto scoperto sulle sue origini.

Grazie alla rivelazione del padrino Joachin, la ragazza è venuta a sapere di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, anche se in realtà non sa ancora il motivo per cui i genitori l'ebbero abbandonata alla sua nascita. La verità su questo mistero verrà scoperta da Padre Telmo, il quale cercherà di approfondire la vicenda parlando con Espineira. Gli spoiler svelano che il priore confesserà al giovane sacerdote il segreto che indusse i Marchesi di Valmez a non riconoscere la figlia; i due erano fratellastri e quindi Lucia nacque da un amore incestuoso che avrebbe portato grande scandalo nella società dell'epoca.

Una vita, puntata del 14 ottobre: Samuel a caccia dell'eredità di Lucia

Anche Samuel sembrerà aver cambiato atteggiamento con Lucia e avrà tutte le intenzioni di approfittare della situazione per mettere le mani sul denaro della Alvarado. L'Alday di recherà da Joachin e chiederà dettagli sull'eredità dei Marchesi di Valmez. Il padrino della Alvarado, anche se titubante, alla fine rivelerà i particolari del testamento dei nobili.

Servante nel frattempo continuerà a delirare per la febbre alta e vera accudito da Casilda, alla quale confesserà molti particolari della sua vita passata. Maria intanto continuerà a stare in soffitta e sembrerà pronta a clamorose rivelazioni.

Lucia nel frattempo si sentirà sempre più a disagio nello stare tra le signore di Acacias, abituata a considerarsi la figlia di una domestica e farà sempre più fatica a mantenere il segreto sulle sue origini soprattutto nei confronti di Celia.

Questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 14 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5, ricordando che il martedì è previsto anche un appuntamento serale su Rete 4 in prima serata.