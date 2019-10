Tornano le anticipazioni giornaliere della soap iberica Una vita e riguardanti in particolare ciò che andrà in onda sabato 2 novembre a partire dalle 14.10 su Canale 5. nel corso del nuovo appuntamento vedremo che le vicende saranno sempre più incentrate su Lucia e sulla questione della sua eredità. Padre Telmo sta facendo di tutto pur di far aprire gli occhi alla Alvarado su Samuel, anche se l'incontro organizzato con Batan non andrà come sperato.

Lo strozzino infatti, non ha voluto rivelare nulla a Lucia, intenzionato solo a riottenere il denaro prestato all'Alday. Telmo quindi, sarà sempre più preoccupato per le sorti della Alvarado e ciò verrà notato anche da Ursula la quale, a sua volta, cercherà di parlare proprio con la giovane ereditiera. Rosina intanto, riuscirà a scoprire che Higinio non è affatto un medico ma un giocatore d'azzardo.

Anticipazioni Una vita del 2 novembre: Ursula tenta di convincere Lucia a stare lontana da Samuel

Le anticipazioni riguardanti il nuovo episodio della soap ambientata a calle Acacias svelano che, anche Ursula noterà che padre Telmo è molto preoccupato per Lucia. Gli sforzi del giovane sacerdote per far allontanare Lucia da Samuel, non sono andati a buon fine e sarà a questo punto che proprio Ursula deciderà di fare qualcosa, andando a parlare con la ragazza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Dicenta quindi, consiglierà alla Alvarado di stare alla larga dall'Alday, ma la giovane non si fiderà delle parole della domestica di padre Telmo. Intanto Antonito testerà la macchina della verità montando un banchetto in strada e mandando su tutte le furie Ramon.

Una vita, spoiler: Samuel ottiene l'annullamento, Rosina scopre che Higinio è un impostore

Come vedremo, tutti gli sforzi di padre Telmo e di Ursula per separare Lucia da Samuel risulteranno vani e il giovane parroco penserà addirittura di compiere un gesto estremo, come vedremo nel prosieguo delle puntate.

Samuel intanto, nonostante Telmo abbia tentato di mettergli i bastoni tra le ruote, riuscirà ad ottenere l'annullamento delle nozze con Blanca e quindi sarà pronto per corteggiare ufficialmente Lucia. Maria intanto, farà visita alla figlia Casilda, dicendole di essere rimasta senza lavoro e sollecitandola affinché la ragazza chieda la sua parte di eredità. Rosina nel frattempo, scoprirà che Higinio è un impostore e che finge di essere un medico per truffare la gente.

La moglie di Liberto sarà furiosa, in quanto sarà convinta che Baeza e Maria stiano tramando qualcosa alle spalle di Casilda.

Questo e molto altro nel nuovo appuntamento di Una vita in onda il prossimo 2 novembre, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5.