Beppe Bigazzi è morto. Il giornalista toscano appassionato di gastronomia era diventato famoso al grande pubblico per la sua partecipazione al programma televisivo 'La prova del cuoco'. Aveva 86 anni e soffriva da tempo di una grave malattia.

L'addio a Bigazzi: Antonella Clerici profondamente addolorata

Imprenditore, giornalista e gastronomo, Beppe Bigazzi era originario di Terranova Bracciolini, un comune in provincia di Arezzo.

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato da uno dei suoi amici chef, Paolo Tizzanini, proprietario del ristorante 'L'Acquolina', situato nel comune di nascita del giornalista. Con Tizzanini, Beppe Bigazzi aveva condotto un programma televisivo su 'Alice tv'.

Una delle prime reazioni alla perdita del gastronomo toscano è stata quella di Antonella Clerici. La conduttrice, per molti anni aveva avuto accanto Bigazzi nel programma televisivo La prova del cuoco.

Nel suo commovente saluto al giornalista ha confidato di averlo sentito poche settimane fa e di aver intuito che sarebbe stata l'ultima volta. La Clerici ha ripercorso i diversi momenti vissuti insieme all'amico Beppe Bigazzi: prima a 'Uno mattina', trasmissione in cui si sono conosciuti, e poi a La prova del cuoco. Nel programma di cucina di Rai1, hanno trascorso fianco a fianco molti anni.

A La prova del cuoco era stato al centro delle polemiche nel 2010 per alcune affermazioni sui gatti

Beppe Bigazzi era stato sospeso da La prova del cuoco nel 2010 per una questione che aveva fatto discutere molto.

Il gastronomo, all'interno del programma, aveva citato un vecchio proverbio toscano che si riferiva a quando in antichità si usava mangiare i gatti. Questa abitudine alimentare era diffusa per poter sopperire alla mancanza di proteine nei periodi più freddi. Successivamente, il giornalista spiegò la procedura che veniva utilizzata per trattare quel tipo di carne e le polemiche da parte degli animalisti non tardarono a farsi sentire.

Dopo molti attacchi, Beppe Bigazzi ebbe modo di spiegare che si riferiva a delle usanze di un tempo passato, non ai tempi odierni.

Nel 2013, il giornalista rientrò a La prova del cuoco, ritornando a far parte del cast fisso della storica trasmissione, con Anna Moroni, altra sua collega accanto ad Antonella Clerici o "Antonellina", come usava chiamarla lui. Successivamente, il gastronomo lasciò nuovamente il programma.

Molti sono stati i messaggi di cordoglio sui social, non solo da parte dei colleghi e dei personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche da parte di molti utenti web che hanno ricordato i tempi in cui il programma televisivo di Rai1 aveva come protagonisti Beppe Bigazzi, Anna Moroni ed Antonella Clerici.