Al Bano Carrisi e Romina Power sono da sempre una delle coppie più amate e seguite del panorama nazionale e internazionale. Durante uno degli ultimi concerti dei due artisti svoltosi in Australia, il cantante pugliese è tornato a parlare del matrimonio naufragato con l'artista italo-americana. Il Leone di Cellino San Marco, incalzato dalla domanda di un fan in merito ad un ipotetico ritorno di fiamma con la Power, ha lanciato una frecciatina alla sua ex moglie: "Chiedetelo a lei.

Fosse stato per me, non l'avrei mai lasciata". Poi senza troppi giri di parole, il cantante ha precisato: "E' stata lei ad andarsene."

Ovviamente, la risposta di Al Bano ha riaperto una ferita del passato legata alle nozze con Romina Power. In varie occasioni Carrisi ha sempre ammesso di aver sofferto molto per la rottura con l’artista statunitense.

Al Bano stuzzica la Power: ‘Come canti bene’

Dopo lo scambio di battute con il fan sulla fine del matrimonio, Al Bano ha dato luogo ad un simpatico siparietto con la sua partner artistica.

Il cantante pugliese, rivolgendosi all'artista statunitense, ha cercato di stuzzicarla: "Lo sai che canti molto bene?" Poi ha chiesto alla sua ex moglie se lo scorso anno avesse deciso di non partecipare al tour in Australia per paura che la gente si fosse dimenticata di lei: "Mancava l'altra metà del cielo". Stando al gioco Romina Power ha replicato: "Non è vero che non ho voluto, ma un po' lo sì, lo temevo”.

A quel punto Al Bano ha concluso: "Gli italiani non dimenticano, sono gli americani che dimenticano". Il concerto dei due è poi proseguito nel migliore dei modi. A quanto pare, anche il siparietto messo in scena dal Carrisi ha divertito i partecipanti.

Romina Power: conquista i fan con l'ultimo scatto

Romina Power continua ad essere molto attiva anche sui social. L'artista statunitense condivide spesso con i suoi fan alcuni scatti di vita quotidiana, oppure, renderli partecipi dei suoi viaggi e delle sue battaglie.

Questa volta l'ex moglie di Al Bano Carrisi, in uno degli ultimi scatti, ha conquistato proprio tutti. Nello specifico lo scatto pubblicato su Instagram ritraeva la Power con gli occhi chiusi ed un abito lungo di colore arancione, mentre la donna era intenta a meditare. Il tutto contornato da uno sfondo multicolore e dalla didascalia: "Blissfull Thailand".

A colpire i fan è proprio lo stato di salute mostrato dalla donna: all'età di 68 anni mostra ancora un viso perfetto e rilassato.

In poco tempo la foto pubblicata dall'ex signora Carrisi ha raggiunto oltre 4 mila like e molti commenti positivi. Ancora una volta l’artista italo-americana, con la sua semplicità, è riuscita ha conquistare i suoi follower.