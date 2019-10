Alberto Dandolo è stato recentemente accusato di stalking nei confronti di Barbara di D'Urso. A rivelarlo è stato lo stesso giornalista, secondo quanto riportato sul sito Dagospia. La conduttrice di Canale 5 ha presto appreso la notizia e ha deciso di inviare una lettera al portale informatico in questione.

Nella missiva ha precisato di aver precedentemente sporto "una denuncia nei confronti di ignoti per un account fake di Instagram", grazie all'aiuto del suo avvocato.

Successivamente, durante lo show Live-Non è la D'Urso ha chiarito di aver saputo che sono stati identificati i responsabili, ma che non conosce ancora la loro identità.

Alberto Dandolo, indagato per stalking verso Barbara D'Urso

Il giornalista ha comunicato di essere indagato per stalking attraverso un post sul suo profilo Instagram. Adesso rischia addirittura un processo. Secondo l'accusa, il presunto reo avrebbe creato dei falsi profili social in modo da perseguitare la presentatrice di Domenica Live.

Sul documento si legge che questo comportamento ha causato col tempo "un perdurante e grave stato di paura ed ansia".

Su Instagram Alberto Dandolo ha scritto che è indagato da diversi mesi e che qualche giorno prima le indagini erano state addirittura chiuse. Successivamente, ha continuato, "Ieri ho ritirato alla Polizia Postale la notifica di comunicazione fine indagini e ho scoperto che sono stato indagato per stalking contro la signora Maria Carmela D’Urso".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Barbara D'Urso

Nella foto si può chiaramente leggere che l'uomo è indagato per il reato di stalking proprio nei confronti della regina di Canale 5. Nel documento c'era scritto che la creazione di profili fake sul celebre social network erano fonte di molestie e minacce per la conduttrice di Pomeriggio 5.

Inoltre, il fatto è stato aggravato dall'utilizzo di strumenti tecnologici e telematici. Alberto Dandolo ha già comunicato di aver provveduto e di aver contatto un avvocato. Infine, ha esortato i suoi follower a seguirlo in questa vicenda e ha commentato, "Come finirà questa ficZion? AH, SAPERLO".

L'intervento di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda

Nelle scorse ore, anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulla questione. La donna ha commentato la vicenda sotto un post del collega Giuseppe Candela sulla notizia trattata. Ha scritto che c'è una grande differenza tra diffamazione e stalking.

Successivamente, ha affermato di non aver notato chiaramente il cambiamento di stato psico-fisico della D'Urso, visto che quest'ultima "ha continuato a postare foto allegre per le vie di Milano" e ad apparire in televisione.

Per scoprire come si concluderà la vicenda, non resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.