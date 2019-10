Sono parole molto dolci quelle che Alessandra Amoroso ha usato ieri, venerdì 5 ottobre, per rivolgere un messaggio alla sua cara amica Emma Marrone. Al termine della sua esibizione al Radio Italia Live, la salentina ha informato i fan che la collega si sta rimettendo dopo l'operazione e presto tornerà a cantare: il problema di salute che ha costretto la "Brown" a prendersi un periodo di pausa, a breve sarà solo un brutto ricordo.

Omaggio ad Emma durante il Radio Italia Live

Emma Marrone sarebbe dovuta essere una delle protagoniste del concerto di Radio Italia che si è tenuto ieri, 4 ottobre, a Malta. L'artista, infatti, era stata annunciata tra gli artisti che componevano il cast ufficiale del live che per la prima volta si è tenuto lontano dall'Italia. Come tutti sanno, però, la cantante non si è esibita davanti ai fan perché sta affrontando un lungo periodo di convalescenza dopo l'operazione che ha affrontato meno di due settimane fa.

Anche se non era presente fisicamente, ieri la "Brown" in qualche modo ha partecipato alla manifestazione canora: Alessandra Amoroso e i conduttori dell'evento, le hanno rivolto parole di grande affetto al termine della performance della salentina."Forza e coraggio Emma, la Big Family è con te", è questo il messaggio che i sostenitori della 35enne hanno scritto su un cartellone che chi era sul palco ha letto.

Mentre a Malta la omaggiavano con pensieri d'amore e di supporto, la Marrone ha usato Instagram per far sapere di essere davanti alla Tv e di essersi emozionata nell'assistere a quel momento.

Alessandra dalla parte di Emma anche in Tv

"Un saluto a un'artista che doveva essere qui con noi. Emma, ti vogliamo bene", ha urlato la presentatrice del Radio Italia Live, prima che Alessandra Amoroso prendesse la parola per dire qualcosa sulla collega.

"Sta ricevendo tanto affetto e io la stalkerizzo ogni giorno. Lei sa che la gente le vuole bene, mi chiedono ovunque come sta e io risposto che si sta riposando e che presto tornerà più forte di prima", ha fatto sapere la cantante sul palco di Malta.

Insomma, anche la salentina ha confermato che la "Brown" è in convalescenza a casa dei genitori, in Salento, (che pare debba durare almeno un mese) e sta ricaricando le pile prima di tornare ad abbracciare i fan e cominciare con loro il viaggio che li porterà a festeggiare i suoi 10 d'anni di carriera.

Prima che uscisse il singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi, la Marrone aveva anticipato alla stampa che entro l'anno sarebbe uscito il suo nuovo album e le date del tour che nel 2020 la porterà in giro per l'Italia, con ultima tappa all'Arena di Verona il 25 maggio (giorno del suo compleanno).