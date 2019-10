Sabato 5 ottobre in prima serata su Canale 5, torna Amici Celebrities, il Talent di Maria De Filippi che vede protagonisti personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport mettersi in gioco nel canto e nel ballo. Stando alle anticipazioni fornite dalle pagine social del programma, veniamo a sapere che nella terza puntata saranno ospiti il duo Benji e Fede e Stash con i The Colours. Questi ultimi, già vincitori della versione classica di Amici in anni precedenti, ritorneranno dunque alla corte di Queen Mary dopo la partecipazione di Irama e Alessandra Amoroso della settimana scorsa.

Per quanto riguarda la gara, salvo variazioni dell'ultimo munito, dovrebbero esserci ancora due eliminazioni, mentre le esibizioni verranno come sempre giudicate dalla giura composta da Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini.

Amici Vip, spoiler 3^ puntata: tra gli ospiti Benji e Fede e Stash con i The Colours

Tutto pronto per la messa in onda della terza puntata di Amici Celebrities e che vedrà nuovamente sfidarsi i concorrenti delle squadre dei bianchi e dei blu.

Dopo l'eliminazione di Joe Bastianich e Cristina Donadio nella scorsa settimana, toccherà a due nuovi Vip lasciare la gara, non prima di aver combattuto a suon di sfide di ballo e canto. I bianchi, capitanati da Giordana, vedono ancora in gara Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa e Ciro Ferrara mentre i Blu di Alberto sono: Emanuele Filiberto, Raniero Monaco di Lapio, Laura Torrisi e Francesca Manzini.

Tra gli ospiti della serata il duo Benji e Fede e Stash con i The Colours, che fanno la loro ricomparsa sul palco di Amici dopo la vittoria del Talent di qualche anno fa.

Amici Celebrities: Maria De Filippi ancora alla conduzione nella puntata del 5 ottobre

Stando a quanto si apprende dai social, sabato 5 ottobre Amici Celebrities sarà condotta ancora dalla padrona di casa Maria De Filippi, mentre dalla quarta puntata il testimone dovrebbe passare a Michelle Hunziker, attualmente ancora impegnata con Striscia la notizia.

Il prossimo appuntamento, salvo cambiamenti dell'ultima ora, dovrebbe però essere messo in onda di mercoledì, a causa della messa in onda su Rai Uno, della partita della nazionale di calcio prevista proprio per sabato 12 ottobre. La quarta puntata quindi, dovrebbe tenere compagnia ai telespettatori il prossimo 9 ottobre. In attesa di vedere con chi duetteranno gli ospiti speciali e chi sarà il giudice speciale della puntata di domani 5 ottobre, ricordiamo che, sul sito Witty Tv e su Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.

Anche attraverso le pagine social ufficiali della trasmissione, è possibile rimanere aggiornati su tutto quanto succede nella scuola di Amici.