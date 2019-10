E' iniziata la semifinale di Amici Celebrities e già ci sono le prime polemiche. La maggior parte del pubblico del talent show ha notato che esiste un evidente crossover tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Infatti, pare proprio che la De Filippi abbia rubato la scena alla collega incaricata alla conduzione di questa sera. Amici è un programma ideato da Maria e a quanto pare ha continuato ad intervenire e non poteva fare scena sulla poltrona. A quanto pare tale atteggiamento ha fatto discutere gli internauti che si sono scatenati con frecciatine su Twitter.

Il pubblico di Twitter: 'Conduce Maria o Michelle?'

Una puntata un po' sottotono per Michelle Hunziker. Questo è quanto emerge dalla maggior parte dei telespettatori di Amici Celebrities che hanno commentato: "Ma conduce Maria o Michelle?". La polemica si è fatta ancora più insistente in quanto in tanti hanno notato che Maria De Filippi ha continuato a fare i suoi interventi lasciando in secondo piano la collega.

Infatti, qualcuno si è scagliato contro l'ideatrice del talent show infastidito: "Maria è Michelle la presentatrice. Non si può vedere che questa continua ad interrompere. A questo punto poteva evitare di venire come giudice. Povera Michelle continuamente interrotta".

Maria è Michelle la presentatrice. Non si può vedere questa continua interruzione, a questo punto poteva evitare di andare come giudice. Povera Michelle continuamente interrotta. #AmiciCelebrities — Desi🍀 (@ised1996) October 16, 2019

Ma conduce Maria o Michelle stasera?

Sono confusa.#AmiciCelebrities — Valentina Prisco 🇮🇹 (@ValentinaPrisc) October 16, 2019

Michelle è una bravissima professionista, ma è apparsa un po' come un pesce fuor d'acqua e avere in studio Maria non l'ha certo aiutata.

La De Filippi è l'unica padrona di casa, crea dinamiche, chiede alla giuria di intervenire, punzecchia i concorrenti e ovviamente Michelle non può fare altro che rimanere a guardare.

Maria De Filippi, le sue parole sulla conduzione della Hunziker

In un certo senso, Maria De Filippi ha voluto metter a tacere le polemiche scatenate in questi ultimi giorni, dichiarando qualcosa in più rispetto al passato.

Nel corso della semifinale di Amici Celebrities, ha sottolineato: "Questo programma è nato in maniera un po' particolare, sin dall'inizio doveva condurlo Michelle ma non è stato possibile perché era impegnata con Striscia la Notizia. Ma adesso ti dico: in bocca al lupo!". Poi si è rivolta ai concorrenti e ha spiegato sedendosi accanto a Ornella Vanoni, Giuliano Peparini, Platinette: "Scordiamoci tutto, anche quando venivo da voi in saletta a vedere i vostri progressi. Devo essere imparziale".

Michelle Hunziker risponde alle critiche

Michelle Hunziker ha fatto chiarezza sul motivo per cui Maria De Filippi l'ha chiamata alla conduzione di Amici Celebrities. "Quando una collega che stimi così tanto ti chiede una cosa così, tu non solo accetti di buon grado ma dici sai che c'è? Lo faccio proprio di cuore" ha dichiarato la showgirl svizzera su Instagram. Poi, ha concluso: "Una delle sfida più belle. Ed è più complicata questa di Sanremo 2018. Nella vita le cose belle non si fanno mai da soli ma insieme".