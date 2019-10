Dopo il flop di ascolti della settimana scorsa, ieri sera Amici Celebrities ha risalito la china molto probabilmente grazie alla partecipazione della De Filippi. È stata la conduttrice storica del talent-show, infatti, la vera "mattatrice" della semifinale: sebbene fosse soltanto la giurata speciale della serata, nella puntata di mercoledì 16, Maria ha interrotto spesso la padrona di casa mettendola ''in ombra'' in molte occasioni.

Maria De Filippi si riprende Amici dopo una settimana

Ieri, mercoledì 16 ottobre, è andata in onda la semifinale di Amici Celebrities, ovvero la serata che precede la diretta nella quale sarà eletto il vincitore della prima edizione Vip del popolare talent-show. Più che le eliminazioni di Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia, a far discutere è stata la presenza in studio di Maria De Filippi.

La conduttrice storica del format, infatti, è stata contattata dagli autori per ricoprire il ruolo di quarto giudice dell'ultima puntata registrata: pare confermato, infatti, che la finalissima sarà trasmessa in diretta.

A differenza di quello che è accaduto con gli ospiti che si sono avvicendati sulla poltrona rossa della giuria nelle scorse settimane, ieri la presentatrice ha preso spesso la parola per esprimere dei pareri che non le erano stati richiesti dall'attuale padrona di casa, Michelle Hunziker.

Il pensiero che hanno condiviso tantissimi spettatori, infatti, è che Maria abbia condotto Amici da una postazione privilegiata e che la collega che è subentrata al suo posto un paio di settimane fa, è stata chiaramente messa in ombra dalle sue domande ai giurati oppure dalle battute che ha scambiato con Filippo Bisciglia.

Lo share risale nella penultima puntata

La semifinale di Amici Celebrities, nonostante le polemiche sul trattamento che ha ricevuto Michelle Hunziker, ha ottenuto dei buoni ascolti. Dopo aver superato a malapena il 15% di share mercoledì scorso (nell'unico appuntamento in cui non è apparsa Maria De Filippi), ieri sera il talent-show ha fatto registrare il 18,48%, con una media che è leggermente inferiore ai 3 milioni di spettatori.

Gli italiani che hanno seguito la penultima puntata del format di Canale 5, dunque, sono stati molti di più rispetto a quelli di una settimana fa, quando in tanti hanno gridato al "flop" dopo aver visto i dati d'ascolto.

A catturare l'attenzione del pubblico, sono stati anche i momenti tensivi che sono andati in onda: due eliminazioni (Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto), l'elezione dei 4 finalisti (Ciro Ferrara, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese) e 6 duetti emozionanti tra i concorrenti ed ex allievi molto amati.