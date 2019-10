Uno scoop a dir poco clamoroso è stato lanciato sull'ultimo numero della rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini e ha a che fare con due personaggi molto popolari e amati dal pubblico. Parliamo di Belen Rodriguez, la showgirl argentina più seguita e apprezzata dal pubblico italiano e Andrea Damante, l'ex tronista di Uomini e donne noto per la sua relazione con Giulia De Lellis. Stando a quanto riportato sulla rivista di gossip, tra Andrea e Belen ci sarebbe stata una relazione clandestina ai tempi in cui entrambi erano fidanzati con coloro che all'epoca erano i loro rispettivi partner.

Relazione clandestina tra Belen e Andrea Damante: la rivelazione sulla rivista 'Chi'

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine di 'Chi' si parla di questa relazione clandestina tra Belen e l'ex tronista di Uomini e donne, la quale risalirebbe a circa un anno fa.

Come dicevamo all'epoca dei fatti entrambi erano felicemente fidanzati con i loro partner.

Andrea Damante era ancora impegnato con la bella Giulia De Lellis, che tra l'altro proprio in queste settimane sta spopolando in tutte le librerie con il romanzo 'Le corna stanno bene su tutto', dove parla proprio dei tradimenti perpetrati da Damante nei suoi confronti all'epoca della loro relazione. La showgirl argentina, invece, era fidanzata con Andrea Iannone, il campione della Motogp che era riuscito a farle ritrovare il sorriso dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago.

Sempre secondo la ricostruzione dei fatti riportata sulle pagine di 'Chi', la conoscenza tra Belen e Andrea sarebbe stata favorita dall'amicizia di Damante con Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez. I due del resto sembrano essere davvero inseparabili, come testimoniano anche i vari filmati che hanno pubblicato nel corso dell'estate, dove li abbiamo visti molto spesso assieme.

Il flirt tra Belen e Andrea ci sarebbe stato quando entrambi erano ancora fidanzati

Ma c'è dell'altro, perché sempre sulle pagine di 'Chi' si sono chiesti se l'attuale love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, non sia nata proprio come una ripicca ad 'alto livello' da parte della ragazza nei confronti di Belen e del suo ex fidanzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Belen Rodriguez

Cosa succederà a questo punto? Belen o Andrea Damante decideranno di fare chiarezza su questo rumors di gossip oppure preferiranno ignorarlo e andare avanti per la loro strada? Di sicuro, in questo momento, la Rodriguez è felicemente impegnata con Stefano De Martino. I due, infatti, hanno ufficializzato il ritorno di fiamma e in questi mesi sono stati paparazzati più volte assieme, anche in vacanza assieme al loro grande amore Santiago.