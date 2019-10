Nel corso delle ultime settimane si è molto parlato di un nuovo presunto flirt tra Andrea Damante, uno dei tronisti più amati di sempre di Uomini e donne e la bella Nicole Mazzoccato, che in passato ha partecipato al dating show di Canale 5 ed è stata scelta da Fabio Colloricchio. I due sono stati avvistati più volte assieme al punto che si è parlato di un possibile flirt in corso tra i due: in un primo momento la notizia è stata smentita da Nicole, la quale però in queste ore è tornata a sfogarsi sui social, dicendo che non deve giustificarsi con nessuno circa la sua vita privata.

I dubbi sul presunto flirt tra Andrea e Nicole di U&D

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e donne rivelavano che Fabio e Nicole fossero stati visti insieme in svariate occasioni, al punto che si era subito vociferato che tra di loro potesse esserci del tenero.

Una notizia che l'ex fidanzata di Fabio aveva subito deciso di smentire, dicendo che in realtà Andrea era soltanto un amico e che l'incontro tra di loro era assolutamente in 'buona fede' proprio come quando si vede con altri amici maschi che non sono famosi come l'ex tronista di Uomini e donne.

Tuttavia le parole di Nicole non avevano spento le voci riguardanti questo presunto flirt, tanto che a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci aveva pensato Deianira, la quale sulla sua seguitissima pagina ufficiale Instagram, ha postato il messaggio della conversazione di una fan con Nicole.

La ragazza avrebbe confessato che per il momento lei e Andrea sono soltanto amici.

Un ulteriore indizio circa il rapporto speciale che si sarebbe venuto a creare tra i due, era arrivato anche dal comportamento del fidanzato di Nicole. Parliamo di Thomas, il quale dopo che si sono diffuse queste voci di gossip, ha prontamente cancellato tutte le fotografie dal suo profilo Instagram che lo ritraevano felice e sorridente al fianco di Nicole. In questo modo, quindi, Thomas non ha fatto altro che far infittire ancora di più il mistero.

Il fidanzato di Nicole cancella le foto da IG, lei si difende

Sta di fatto che qualche ora fa, Nicole ha scelto di intervenire nuovamente in prima persona e lo ha fatto pubblicando un nuovo sfogo sulla sua pagina Instagram. L'ex volto di Uomini e donne ha ammesso di non aver voglia ne tanto meno sente il bisogno di giustificarsi per delle cose che riguardano il suo privato. 'Non ho fatto nulla di male', ha aggiunto la Mazzoccato sul suo profilo social.

E poi ancora ha parlato della conversazione resa nota da Deianira, affermando che sarebbe una chiacchierata molto più lunga, da dove è stato estrapolato soltanto un piccolo pezzo con quella sua dichiarazione su Damante.