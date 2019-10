Non c'è pace per l'ex tronista Andrea Damante, il quale in queste ultime settimane si è trovato al centro dell'attenzione mediatica per il tanto discusso libro di Giulia De Lellis dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', dove per la prima volta ha parlato dei tradimenti. Un libro-confessione che sta vendendo tantissimo e in queste ore sono spuntati fuori anche i nomi di coloro che potrebbero essere le possibili amanti di Andrea.

La prima a parlare è stata Guendalina Rodriguez, la quale sui social ha confessato di aver avuto degli incontri con Andrea lo scorso aprile e ha poi aggiunto di aver ricevuto dei messaggi di minacce dall'ex tronista dopo la sua confessione pubblica.

Le dure accuse di Guendalina contro Andrea Damante

Guendalina Rodriguez qualche giorno fa ha postato un messaggio su Instagram dove raccontava di aver avuto degli incontri con Andrea Damante ai tempi in cui era fidanzato con la De Lellis.

Come se non bastasse, Guendalina ha aggiunto che Giulia fosse a conoscenza di questa situazione, tanto che l'avrebbe chiamata lei stessa in persona nel momento in cui scoprì tutto.

Una versione dei fatti che, tuttavia, sia da parte di Andrea che da parte di Guendalina non è mai stata confermata né tantomeno smentita sul fronte social, dove entrambi i due ex volti di Uomini e donne sono molto attivi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Sta di fatto che nelle ultime ore Guendalina ha rincarato la dose ed è tornata a scagliarsi contro Damante con una nuova serie di post pubblicati sempre sui suoi canali social.

Guendalina per prima cosa si è scagliata contro quelle persone che l'hanno accusata di essere alla ricerca di visibilità, dicendo che lei ha fatto tante cose nella tv spagnola e che sebbene in Italia non tutti la conoscano, si sente a posto con la sua coscienza.

La Rodriguez, infatti, sostiene di aver detto tutta la verità su questo suo rapporto con Andrea. "Io parlo a ragion del vero e mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico", ha scritto la ragazza.

'Io e Andrea siamo stati a letto insieme', sostiene la Rodriguez

Successivamente Guendalina si è rivolta direttamente al suo presunto amante Andrea, dicendogli che era meglio se taceva e parlando di messaggi di minacce che le sarebbero arrivati proprio da parte dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Essere un personaggio pubblico vuol dire anche questo", ha ribattuto Guendalina chiedendo poi ad Andrea di non ridimensionare il momento in cui sono stati a letto insieme. "È meglio che sto zitta", ha concluso la Rodriguez nel suo duro sfogo affidato ai social. Come reagirà questa volta Andrea? Risponderà pubblicamente alle parole della donna oppure continuerà a restare in silenzio? Vi terremo aggiornati.