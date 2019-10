La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda ogni giovedì in America, prosegue con successo. I primi episodi della nuova edizione hanno infatti confermato lo straordinario affetto del pubblico permettendo al Medical-Drama di aggiudicarsi - per quattro settimane consecutive - il titolo di telefilm più visto della serata. Con largo anticipo il network ha quindi rilasciato la sinossi ufficiale del settimo episodio in onda il 7 novembre sulla ABC.

Intitolata "Papa Don’t Preach", la puntata è stata scritta da Jalysa Conway e diretta dall'interprete di Catherine Fox: Debbie Allen. Al centro dell'episodio un delicato caso medico che coinvolgerà Owen Hunt e Amelia Shepherd. Dopo il trasferimento del chirurgo d'emergenza al Pac-North, l'ex moglie verrà convocata in ospedale per prestare le necessarie cure ad una paziente precipitata dalle scale della sua cantina. Presto, tuttavia, i due chirurghi si accorgeranno che dietro la caduta si nasconde qualcosa di più.

Trama Grey's Anatomy 16x07: il matrimonio tra Richard e Catherine ancora in crisi

La trama ufficiale 16x07 di Grey's Anatomy offre una panoramica piuttosto dettagliata sulle avventure di un altro personaggio del Medical-Drama: Richard Webber. Stando a quanto riportato dalla ABC, il chirurgo dovrà fare i conti con la famosa crisi che ha coinvolto il rapporto con la moglie Catherine Fox. Tra le guest star dell'episodio compare infatti il nome di Jasmine Guy, l'attrice che nella serie interpreta la donna con la quale Richard ha intrapreso una strana frequentazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La complessa vicenda sentimentale non sarà tuttavia l'unica problematica che dovrà affrontare Webber nel corso del settimo episodio. Come recita la sinossi, il chirurgo riceverà, infatti una notizia che riguarderà alcuni suoi familiari in cerca di aiuto. Una situazione che coinvolgerà Maggie Pierce per la prima volta a contatto con la famiglia del suo padre biologico.Infine, Catherine Fox - da poco tornata a Seattle - continuerà a rimanere allo scuro delle novità sentimentali che riguardano suo figlio Jackson Avery.

Richard Flood interpreterà il nuovo primario di chirurgia pediatrica

Se le anticipazioni sulla 16x07 di Grey's Anatomy non offrono ulteriori dettagli, è un comunicato ufficiale della ABC ad annunciare l'imminente arrivo di un nuovo personaggio. Si tratta del dottor Cormac Hayes che interpreterà il nuovo primario di chirurgia pediatrica del Grey-Sloan Memorial Hospital. Dopo il trasferimento di Alex al Pac-North, spetterà dunque al personaggio interpretato da Richard Flood prendere le redini del reparto pediatrico rimasto scoperto a causa del licenziamento messo in atto da Miranda Bailey nei confronti dell'amatissimo Karev.