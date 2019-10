La quinta puntata di Amici Celebrities andrà in onda oggi 16 ottobre in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker. Il penultimo appuntamento stagionale, però, è già stato registrato qualche ora fa, motivo per cui è già possibile scoprire chi ha dovuto abbandonare il programma a pochi passi dalla finalissima e chi, invece, è ancora in gara per l'ambito titolo. E le sorprese non sono mancate, con due eliminazioni illustri, e il successivo annuncio dei quattro concorrenti che potranno sfidarsi nella finalissima di mercoledì 23 ottobre.

La puntata ha anche sancito il ritorno di Maria De Filippi nel ruolo di giudice oltre che di diversi ex allievi di Amici che si sono esibiti insieme ai vip ancora in gara.

Amici Celebrities semifinale: Laura Torrisi prima eliminata

Secondo quanto riporta il resoconto del Vicolo delle News relativo all'ultima registrazione di Amici Celebrities, le squadre sono state definitivamente sciolte. Nella semifinale ogni concorrente ha gareggiato da solo in una puntata divisa in cinque gironi.

Nel primo, i giudici hanno votato per decretare il primo finalista dopo le esibizioni di ballo e canto con ex allievi del talent show: Filippo Bisciglia ha duettato con Stash, Pamela Camassa con Irama, Ciro Ferrara ha cantato con Giordana e Laura Torrisi con Alberto. È stata poi la volta di Emanuele Filiberto di Savoia, che si esibito insieme a Diana Del Bufalo mentre Massimiliano Varrese ha ballato con Andreas e Sebastian.

La sfida è stata vinta dal conduttore di Temptation Island che si è aggiudicato il pass per la finalissima in onda la prossima settimana. Il secondo girone ha decretato il nome del primo concorrente eliminato: è stata Laura Torrisi a salutare il pubblico, fermandosi appena prima dalla finalissima.

Quinta puntata Amici Celebrities: in finale anche Pamela e Ciro

Proseguendo con le anticipazioni della quinta puntata di Amici Celebrities, Pamela Camassa è stata la seconda concorrente a superare il turno, unendosi al suo compagno Filippo Bisciglia.

La gara è quindi proseguita con il superamento del turno da parte di Ciro Ferrara, che la scorsa settimana era stato ripescato dopo l'iniziale eliminazione. A lui si è unito Massimiliano Varrese, il quale ha avuto la meglio sull'altro concorrente ancora in gara ovvero Emanuele Filiberto di Savoia. Anche quest'ultimo ha dovuto dire addio alle sue speranze di vittoria ad una puntata dalla finalissima.

La registrazione tenutasi ieri 15 ottobre ha sancito il ritorno in studio di Maria De Filippi. Pur avendo lasciato la conduzione a Michelle Hunziker, la padrona di casa ha partecipato alla semifinale in qualità di giudice, forse per risollevare gli ascolti che senza di lei erano stati abbastanza deludenti.