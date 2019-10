Stasera su Canale 5 ritorna l'appuntamento con Amici Celebrities, il talent show condotto da Michelle Hunziker, di cui vedremo in onda la semifinale. Le anticipazioni sul programma rivelano che le squadre verranno sciolte e quindi tutti i concorrenti saranno l'uno contro l'altro in una serie di sfide ad eliminazione diretta, che determineranno la scelta degli ultimi esclusi dalla gara ma anche dei finalisti che si metteranno in gioco per conquistare il titolo di trionfatore di questa prima edizione.

Occhi puntati soprattutto sul ritorno in scena di Maria De Filippi, che questa sera tornerà ad Amici nelle vesti di giurata.

Il ritorno della De Filippi alla quinta puntata di Amici Celebrities

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Amici Celebrities, infatti, rivelano che la conduzione del talent show sarà affidata a Michelle Hunziker la quale però dovrà fare i conti con il ritorno della De Filippi, che questa sera sarà la giurata d'eccezione del programma.

Un ritorno che, si vocifera, sia dovuto al calo di ascolti registrato dal talent show la scorsa settimana, quando la media di spettatori è stata di 2.7 milioni con uno share del 15% (contro il 20% del film di Rai 1).

Ma cosa succederà nel corso di questa quinta puntata del talent show Mediaset? Le anticipazioni ufficiali su Amici Celebrities rivelano che la gara si preannuncia particolarmente scoppiettante per i concorrenti famosi che sono rimasti in gara.

Tutti saranno chiamati a duettare con degli ex allievi che sono stati lanciati dalla scuola di Amici.

Per esempio vedremo che Filippo Bisciglia sarà impegnato in un duetto con Stash, mentre Pamela Camassa canterà un pezzo con Irama. E poi ancora Ciro duetterà con Giordana, Laura Torrisi con Alberto Urso e Emanuele Filiberto Di Savoia con Diana Del Bufalo. Massimiliano Varrese, invece, ha ballato con due professionisti della scuola: Andreas e Sebastian.

Eliminati la Torrisi e Emanuele Filiberto Di Savoia

Ebbene dopo queste esibizioni, è stato decretato il primo finalista ufficiale di Amici Celebrities: trattasi di Filippo, che in questa edizione è stato anche al centro di accese polemiche con la stessa De Filippi. I due concorrenti che, invece, sono stati fatti fuori dalla gara e quindi hanno dovuto rinunciare al sogno della finalissima sono: Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

L'uscita di scena dell'attrice, decisamente molto talentuosa, potrebbe suscitare non poche polemiche sul web e sui social.

Di conseguenza, dalle anticipazioni di questa semifinale del talent show, apprendiamo che gli altri finalisti sono: Pamela Camassa, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrara. Mercoledì prossimo verrà proclamato il vincitore assoluto su Canale 5.