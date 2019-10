Prosegue l'appuntamento in prima serata con il talent show Amici Celebrities, che da questa settimana cambia giorno di messa in onda su Canale 5 ma anche la conduttrice. Le anticipazioni sulla quarta puntata rivelano che il programma andrà in onda di mercoledì sera e questa sera 22 ottobre sarà il primo appuntamento di questa edizione che non sarà presentato da Maria De Filippi, la quale passerà il testimone dello show nelle mani della collega Michelle Hunziker.

Amici Celebrities, spoiler della quarta puntata: arriva Michelle Hunziker alla conduzione

Ad annunciare la staffetta ad Amici era stata proprio la De Filippi nel corso della puntata di sabato scorso, durante la quale aveva salutato il pubblico da casa che l'aveva seguita per tre settimane in questa avventura e aveva fatto il suo 'in bocca al lupo' alla nuova padrona di casa Michelle Hunziker.

E così a partire da questa sera la showgirl svizzera prenderà in mano le redini del talent show, che condurrà fino alla fine di questa prima edizione. Le anticipazioni sulla quarta puntata di Amici Celebrities rivelano che i colpi di scena non mancheranno: oltre ad una nuova eliminazione assisteremo anche al ripescaggio di uno dei vip fatto fuori nel corso delle settimane precedenti.

Nel dettaglio, infatti, possiamo svelarvi che la produzione deciderà di fare un ripescaggio tra Joe Bastianich e Ciro Ferrara, entrambi eliminati dalla gara per volere della giuria. I due concorrenti, quindi, si sfideranno nuovamente per riuscire a rientrare in gara e vedremo che alla fine ad avere la meglio sarà l'ex calciatore.

Eliminata Francesca Manzini, ospite Riki Marcuzzo

Per quanto riguarda, invece, le eliminazioni di questa settimana vi diciamo che in questa quarta puntata uno solo dei vip in gara è stato fatto fuori dal talent show di Canale 5. Ad avere la peggio è stata l'imitatrice Francesca Manzini della squadra blu, la quale ha dovuto abbandonare il programma e rinunciare così alla possibilità di essere la vincitrice di quest'anno.

Non sono mancati gli ospiti che hanno animato la serata e soprattutto si sono cimentati in alcuni duetti con gli allievi della scuola. Le anticipazioni su Amici Celebrities rivelano che questa sera arriverà in studio Riki Marcuzzo, il quale finalmente potrà far ascoltare al pubblico il suo nuovo brano dopo la boutade mediatica e social scoppiata in questi giorni. E poi ancora tra gli ospiti musicali vi annunciamo anche la presenza di Fred De Palma mentre per la parte comica, il monologo di questo quarto appuntamento è affidato nuovamente ad Andrea Pucci, amatissimo da una vasta fetta di pubblico di giovani e giovanissimi.