Il prossimo mercoledì 16 ottobre andrà in onda su Canale 5 l'attesa quinta e penultima puntata di Amici Celebrities, il talent show ideato da Maria De Filippi, la quale dopo aver condotto i primi appuntamenti ha deciso poi di passare il testimone nelle mani di Michelle Hunziker. Tuttavia gli ascolti registrati dalla prima puntata del talent presentata dalla conduttrice svizzera non sono stati del tutto positivi ed ecco che a partire dalla prossima settimana ci saranno già delle modifiche, con tanto di ritorno della De Filippi in una veste del tutto speciale.

Gli spoiler sulla quinta puntata di Amici Celebrities: squadre sciolte

Le anticipazioni su Amici Celebrities rivelano che nella quinta puntata di mercoledì prossimo le due squadre, quella bianca e quella blu, verranno sciolte.

Questo vuol dire che i vip rimasti in gara (tra cui Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Emanuele Filiberto Di Savoia) dovranno concorrere da soli e potranno anche sfidarsi singolarmente. Non esisterà più il gruppo, tutti contro tutti.

Un cambiamento dovuto anche al fatto che si è sempre più vicini al gran finale di questa prima edizione di Amici Celebrities, con il vincitore assoluto che verrà proclamato nel corso della sesta puntata.

Ma soprattutto le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che si assisterà anche al ritorno in studio di Maria De Filippi. Come annunciato dal promo che sta andando in onda in questi giorni su Canale 5, la padrona di casa storica del talent show si accomoderà in giuria e quindi esprimerà il suo giudizio sulle esibizioni dei concorrenti famosi che sono rimasti in gara.

Un ritorno, quello della De Filippi, che ha fatto molto parlare dato che la conduttrice rimette piedi ad Amici dopo gli ascolti decisamente deludenti che ha registrato la quarta puntata di mercoledì scorso, presentata da Michelle Hunziker. Nel dettaglio, infatti, il programma ha intrattenuto una media di appena 2.7 milioni di spettatori fermandosi ad uno share del 15.70%.

Ascolti flop per Amici senza Maria De Filippi

Numeri decisamente sottotono rispetto a quelli registrati da Amici nel corso delle settimane precedenti, quando la padrona di casa era la De Filippi. In questo caso, la media di spettatori era stata di oltre 3.3 milioni di fedelissimi a settimana con uno share che ha toccato anche la soglia del 20%.

E così, per correre ai ripari, si è optato per il ritorno in corsa d'opera della De Filippi anche se non alla conduzione del talent show.

Ma non va esclusa l'ipotesi che la conduttrice possa essere anche tra le protagoniste della finalissima di questa prima edizione di Amici Celebrities.