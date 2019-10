Le puntate di Beautiful in onda dal 13 al 19 ottobre continueranno ad essere concentrate sulle indagini di Bill, deciso a trovare le prove dell'accordo tra Ridge e il giudice McMullen. Lo Spencer continuerà ad insistere con Brooke, nella speranza di ottenere da lei la verità e si rivolgerà anche ad un esperto informatico. Sarà proprio quest'ultimo a permettergli di ottenere importanti risultati nelle sue indagini.

Ma proprio quando Bill avrà in mano la migliore arma per denunciare il suo storico rivale, farà un passo indietro. Il suo obiettivo sarà dimostrare a Brooke di essere cambiato. Anche Katie apparirà stupita dalla decisione presa dal suo ex, nonché dal suo desiderio di trascorrere il tempo insieme al piccolo Will.

Beautiful anticipazioni: Bill trova le prove della corruzione

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Bill tenterà di estorcere una confessione a Brooke ma lei non tradirà il marito, continuando a nascondere i raggiri di Ridge insieme al giudice McMullen.

A questo punto, lo Spencer cambierà strategia e si rivolgerà ad un esperto informatico che non ci metterà molto a trovare quello che il magnate andava cercando: Ridge e Craig McMullen avevano un accordo! Deciso a vendicarsi del suo storico rivale, lo Spencer preparerà una trappola con la collaborazione di Justin, riuscendo a registrare una conversazione tra lo stilista e il giudice. Sarà questa la prova regina che potrà permettere a Bill di dimostrare di avere perso, ingiustamente, la custodia congiunta del piccolo Will. A questo punto, però, il padre di Liam si troverà a riflettere sulla prossima mossa, giungendo ad una conclusione inaspettata.

Trame Beautiful: Ridge non viene denunciato

Proprio quanto tutto si volgerà a suo favore, Bill Spencer compirà una mossa che sorprenderà tutti. Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 19 ottobre segnalano che il magnate deciderà di non denunciare Ridge. Grazie al ritrovato amore per Brooke, potrà così dimostrare di essere cambiato e di non essere più una persona incline alla vendetta. Questa decisione sorprenderà Katie che apprezzerà il desiderio dell'ex marito di recuperare il terreno perduto con il piccolo Will.

La donna noterà il cambiamento nello Spencer e comincerà a rivalutare la questione relativa all'affidamento esclusivo del bambino. In una settimana ampiamente dedicata alla decisione di Bill Spencer, verrà dato spazio anche ad una discussione tra Hope e Steffy. Le due storiche rivali in amore ammetteranno che è giunto il momento di mettere da parte le divergenze, dando la precedenza all'affetto per le rispettive figlie.

Entrambe, infatti, concluderanno di dover pensare prima di tutto alla felicità delle bambine.