Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Beautiful di cui da domani 5 ottobre verranno trasmessi dei nuovi episodi inediti che si preannunciano ricchi di colpi di scena per tutti i fan e appassionati. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su questi nuovi appuntamenti con la soap opera a stelle e strisce rivelano che tra Quinn e Pam ci sarà un nuovo durissimo scontro: questa volta, però, le due donne litigheranno per la scelta del luogo delle nozze.

Beautiful, le anticipazioni settimanali 5-11 ottobre

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di programmazione della soap opera rivelano che sarà proprio Pam a mescolare tutte le carte in tavola.

La donna, infatti, a pochi giorni dalle tanto attese nozze confesserà di non sentirsi pronta ad affrontare il lieto evento e così le nozze con Charlie vengono definitivamente rimandate.

Occhi puntati anche su Justin, il quale rivela a Bill di aver scoperto il nome della persona che avrebbe corrotto il giudice circa la sentenza da emettere per la custodia del piccolo Will. La persona in questione sarebbe Ridge, il nemico numero uno di Bill.

Il primogenito di casa Forrester sarebbe stato avvistato in compagnia del giudice nei giorni precedenti l'emissione della sentenza e ovviamente questa situazione farà venire un po' di dubbi.

A quel punto, quindi, Bill si recherà da Brooke per capire come stanno le cose e le chiederà di dirgli tutta la verità. Peccato, però, che la signora Logan non sappia nulla di questi incontri tra Ridge e il giudice e quindi per tale motivo non può fare altro che concedere il beneficio del dubbio a suo marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Beautiful

Il ritorno di Donna, Bill indaga sul nemico Ridge Forrester

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful in onda dal 5 ottobre in prima visione su Canale 5, inoltre, rivelano che assisteremo anche al ritorno in scena di Donna, la cui presenza sarà molto gradita ad Eric. L'uomo, però, ignora completamente il fatto che tra Donna e Quinn i rapporti non siano mai stati idilliaci e infatti nel momento in cui Donna tornerà in casa, si avvertirà subito una certa tensione.

Bill, nel frattempo, deciderà di non arrendersi e vuole portare alla luce la verità sul piccolo Will: per tale motivo si mette alla ricerca di prove schiaccianti che possano mettere nei guai Ridge. Pur essendo stato comprensivo con Brooke, Bill non ha alcuna intenzione di mollare l'osso e vuole rovinare il primogenito di casa Forrester. Gli spoiler della soap rivelano che Brooke deciderà di informare Ridge del fatto che Bill sta indagando sul suo conto.

Intanto la nuova linea di intimo di Steffy riscuote un grandissimo successo.