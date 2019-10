Dopo la scoperta della vera identità della piccola Phoebe, Steffy ha dovuto dire addio alla bambina che aveva adottato. Nelle puntate americane di Beautiful, Hope e Liam hanno subito riportato a casa la figlia da loro creduta morta e tale filone narrativo è stato momentaneamente accantonato. Il fatto ha scatenato più di qualche malumore tra i fan della soap americana, convinti che la sofferenza della Forrester meritasse più spazio di quello che le è stato riservato.

La storyline tanto attesa verrà ripresa a partire dalla settimana che si apre il 14 ottobre e che sancirà il nuovo incontro tra la figlia di Ridge e la piccola Beth. Sarà Liam a presentarsi alla casa sulla scogliera insieme alla bambina e la sua visita sarà motivo di gioia per la Forrester. Qualcuno però potrebbe essere di parere ben diverso.

Beautiful anticipazioni: Liam arriverà da Steffy di nascosto

Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Liam arriverà alla casa sulla scogliera con una sorpresa per Steffy.

Non sarà solo in questa visita: insieme a lui ci sarà la piccola Beth, che la Forrester potrà riabbracciare dopo tanto tempo. Le promesse di renderla partecipe alla crescita della bambina, infatti, sono state disattese fino ad ora anche se lo Spencer dimostrerà di non voler escludere la sua ex moglie. Ma anche Hope sarà di stesso avviso? Gli spoiler relativi alle prossime trame chiariscono, infatti, che Liam si recherà da Steffy di nascosto dalla Logan, lasciando chiaramente intendere che lei potrebbe non essere completamente d'accordo sulla sua decisione. Si precisa, inoltre, che la figlia di Ridge sarà sincera con l'ex marito, parlando delle sofferenze causate dalla scoperta della finta adozione.

Trame americane di Beautiful: Hope vuole mettere le cose in chiaro

Lo storico triangolo con protagonisti Hope, Steffy e Liam tornerà ad essere al centro delle scene a partire dalle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni rivelano che le due sorellastre si ritroveranno a parlare delle sofferenze causate ad entrambe dagli intrighi messi in atto da Reese Buckingham e Flo Fulton (con tutti gli annessi del caso).

Ma, soprattutto, ci sarà spazio per il desiderio della figlia di Brooke di mettere in chiaro qualcosa di molto importante con la sua storica rivale: il futuro di Liam potrà essere solo ed esclusivamente con lei! Ma, nonostante abbia ricordato a Steffy di non farsi illusioni con lo Spencer, la gelosia di Hope tornerà ad essere grande protagonista. Un messaggio della Forrester, trovato nel cellulare di Liam, riaccenderà nuovi dubbi e paure, lasciando presagire ad un nuova e inevitabile crisi tra i genitori di Beth.