Le anticipazioni americane di Beautiful relative alle puntate in onda a fine ottobre confermano l'ampio spazio dedicato al triangolo formato da Steffy, Hope e Liam.

Dopo un lungo periodo nel quale la rivalità tra le due sorellastre è stata accantonata, essa tornerà ad essere di grande attualità quando Liam porterà Beth a casa della Forrester senza avere informato prima Hope (che in quel momento si troverà da Katie in ospedale) Sarà questo l'inizio di nuove discussioni in famiglia, soprattutto quando la Logan troverà un messaggio di Steffy nel cellulare di Liam.

Non solo: quest'ultimo resterà fermo nella convinzione che Beth debba essere un presenza costante nella vita della Forrester e di Kelly, motivo per cui deciderà di trascorrere insieme a loro anche la notte di Halloween.

Beautiful anticipazioni: Liam festeggia Halloween con Steffy e le bambine

Sono state diffuse le prime anticipazioni, ancora abbastanza criptiche, relative alle puntate americane di Beautiful di fine ottobre.

Come abitudine, la notte di Halloween sarà motivo di festeggiamenti tra i membri delle famiglie Forrester, Logan e Spencer. Eric e Quinn organizzeranno un party al quale parteciperanno anche Ridge e Shauna. Quest'ultima, infatti, è una cara amica della Fuller fin dai tempi in cui entrambe vivevano a Las Vegas. L'occasione sarà perfetta per trascorrere del tempo insieme e per dare alla Fulton l'opportunità di ricordare a Ridge il bacio da loro scambiato in passato.

Nel frattempo, Hope deciderà di aspettare Thomas per convincerlo a firmare i documenti relativi alla rinuncia della custodia di Douglas. E Liam? Quest'ultimo preferirà non occuparsi dei problemi altrui, trascorrendo una piacevole notte insieme alle sue due bambine. Prenderà dunque Beth e la porterà da Steffy e Kelly, vivendo insieme a loro una delle notti più belle dell'anno.

Trame americane Beautiful: cresce la gelosia di Hope per Steffy

Sebbene gli spoiler relativi alla notte di Halloween non chiariscano se Hope sarà informata delle intenzioni di Liam per Halloween, le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane non lasciano dubbi sui nuovi malumori della Logan nei confronti della sorellastra.

Sarà, in particolare, un messaggio trovato sul cellulare dello Spencer a portare alla ribalta antichi dubbi.

Lo spettro della gelosia tornerà nella figlia di Brooke che deciderà di confrontarsi con la sorellastra, mettendo le cose in chiaro con lei. E sarà in tale circostanza che le dirà di essere l'unica donna che Liam ama. Una certezza che non sembrerà, però, confermata dai fatti. L'indecisione di Liam, infatti, è una costante delle trame di Beautiful degli ultimi anni ed è difficile credere che la storia con Hope possa durare ancora a lungo, senza ulteriori capovolgimenti di fronte.