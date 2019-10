La sedicesima stagione di Grey's Anatomy, attualmente in programmazione sulla ABC, continua a collezionare grandi ascolti aggiudicandosi - anche con il secondo episodio - il titolo di show più visto del giovedì sera americano. A pochi giorni dalla messa in onda della terza puntata (prevista per il 10 ottobre), il network ha rilasciato il promo ufficiale dell'episodio intitolato "Reunited". Il breve trailer si concentra, in particolare, sul personaggio di Meredith Grey.

La protagonista, come mostrato negli episodi precedenti, sta ancora svolgendo dei lavori socialmente utili per sanare il suo debito con la giustizia. Pur pressata dalla commissione medica che minaccia di ritirarle la licenza, la dottoressa continuerà ad infrangere le regole. In particolare, nel prossimo episodio - tramite l'aiuto di Jo Wilson - Meredith riuscirà ad entrare, seppur in videoconferenza, nelle sale operatorie del Grey-Sloan Memorial suscitando l'ira di Miranda Bailey.

Inoltre, come suggerito da ulteriori anticipazioni, la volontà della protagonista di denunciare pubblicamente il sistema sanitario nazionale comporterà per l'intero ospedale un danno d'immagine particolarmente forte che creerà non pochi problemi con i suoi, ormai, ex colleghi.

Grey's Anatomy 16x03: Il ritorno di Vic Hughes e l'incontro con Jackson Avery

Le anticipazioni relative al terzo episodio di Grey's Anatomy non si soffermano, tuttavia, al difficile momento che attraverserà Meredith Grey.

Come suggerito dalla trama ufficiale, continuerà a tenere banco anche la vicenda che coinvolge il nuovo capo di chirurgia e Owen Hunt. Come mostrato nella 16x02, Tom ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del suo rivale in amore. In seguito all'incidente avvenuto durante la cura di un paziente, Koracick ha infatti colto l'occasione per ostentare la sua storica avversione nei confronti del Maggiore Hunt.

Una situazione che verrà approfondita anche nel nuovo episodio. I poteri acquisiti da Tom, dopo il licenziamento della Bailey, gli consentiranno, infatti, di mettere in difficoltà il collega al punto tale da impedirgli di svolgere le sue normali mansioni da chirurgo. Il promo mostra, inoltre, il ritorno tra i corridoi del Grey-Sloan Memorial di Vic Hughes. Il vigile del fuoco protagonista di Station 19 (secondo spinoff di Grey's Anatomy) continuerà la sua conoscenza con Jackson Avery.

Il debutto di Alyssa Milano e Holly Combs direttamente da 'Streghe'

Infine, la 16x03 sarà teatro dell'atteso debutto di Alyssa Milano e Holly Combs. Le attrici, principalmente conosciute per aver interpretato due delle sorelle Halliwell nel telefilm "Streghe", saranno le guest star dell'episodio. Un progetto che rientra nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla ABC con lo scopo di riunire membri del cast e team creativi di serie televisive iconiche.

Anche in questo caso, le donne interpreteranno il ruolo di due sorelle - Heidi e Haylee - alle prese con la difficile decisione di mantenere in vita la terza sorella, ormai, dichiarata cerebralmente morta. Ecco il trailer dell'episodio: