È già tutto pronto per Il Collegio 4, programma che andrà in onda in prima serata su Rai 2. Stando quanto già anticipato da SuperGuida Tv, al timone del docu-reality ci sarà Simona Ventura, mentre il figlio Niccolò Bettarini sarà conduttore de Il Collegio Off. Tale notizia ha suscitato parecchie polemiche quest'estate che sono state subito messe a tacere da SuperSimo, confessando di non averci mai messo lo zampino.

Per quanto riguarda la data della prima puntata del programma, è stata confermata per martedì 22 ottobre 2019. A quanto pare l'indiscrezione che si vociferava che la nuova edizione del Collegio sarebbe dovuta iniziare nel 2020, sembrerebbe quindi già sfumata.

Quarta edizione de Il Collegio: i primi nomi del cast

Oltre alla data d'inizio del Collegio 4, sono stati svelati i primi nomi che potrebbero entrare a far parte del cast.

Sul canale You tube della Rai è possibile vedere i provini dei papabili candidati. La prima presentazione è quella di Simone Fazzi, che ha diciassette anni e viene da Massa Carrara, a seguire Giulia Tranzillo di sedici anni che proviene da un piccolo paese della provincia di Pavia. Poi, si sono presentati Vincenzo Cripino, anche lui di sedici anni, originario del quartiere di Scampia a Napoli, Gabriele Corio di quindici anni di Settimo Milanese, Martina Brondin, sedicenne di Padova, Raffaele Russo di quindici anni di Milano e Carola Sofi, quindicenne di Torino.

Infine, si sono presentati i candidati più giovani: Andrea Lo Vecchio di quattordici anni, originario di Palermo e la romana Claudia Dorelfi, anche lei quattordicenne. Insomma chi tra questi nove ragazzi diventerà ufficialmente un alunno iscritto all'anno scolastico 1982? Non ci rimane che scoprirlo prossimamente nella prima puntata del programma di Rai 2.

Altre novità sul Collegio 4

La novità di quest'anno è che Il Collegio non sarà più ambientato negli anni '60, ma nei mitici anni '80: i protagonisti si troveranno a vivere per la prima volta l'emozione della vittoria dell'Italia agli storici mondiali di calcio dell'82.

Dopo Il Collegio 4, Rai 2 manderà in onda in seconda serata il programma Il Collegio in famiglia, docu-reality concomitante, con i genitori degli alunni. Il secondo spin è Il Collegio Off, presentato da Niccolò Bettarini. Tale trasmissione, è una rubrica registrata l'anno scorso che sarà caricata quest'anno sul sito di Rai Play. In ogni filmato della durata di cinque minuti ci sarà il racconto degli ex alunni de Il Collegio su come è cambiata la loro vita.

Tra questi ci potrebbe essere anche Gabriele De Chiara, ex protagonista della scorsa edizione del programma che molti ricorderanno come lo studente scanzonato combina guai che è riuscito ad evitare la temuta espulsione.