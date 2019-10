Il lunedì di Rai 1 continua ad essere dedicato alla fortunata serie de 'Il commissario Montalbano' che anche in replica riesce ad ottenere costantemente ottimi ascolti.

Le scorse settimane, infatti, la fiction con Luca Zingaretti è riuscita a fare meglio di Temptation Island Vip 2, in onda su Canale 5 e la sfida continuerà anche oggi 14 ottobre in prima serata.

Dopo la puntata dello scorso lunedì intitolata 'La pista di sabbia' , l'appuntamento odierno si chiamerà 'La danza del gabbiano' e sarà ispirato all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri uscito nel maggio del 2009.

Le nuove indagini di Salvo questa volta riguarderanno Fazio che una mattina non si presenterà al lavoro, causando l'inevitabile preoccupazione del collega. Montalbano, infatti, penserà fin da subito che all'ispettore sia accaduto qualcosa di grave e le prime indagini non faranno che aumentare il suo timore.

Il Commissario Montalbano del 14 ottobre: Fazio sembra sparito nel nulla

L'appuntamento odierno con 'Il Commissario Montalbano' sarà intitolato 'La danza del gabbiano', ispirandosi all'immagine dell'uccello morente che il protagonista vedrà sulla spiaggia sotto casa.

Comincerà così a riflettere sul dibattersi della vita che non vuole abbandonare un corpo, quando ormai non c'è più nulla da fare, proprio come il gabbiano che continua a scuotere le ali fino all'ultimo respiro.

L'indagine del giorno riguarderà l'ispettore Fazio che una mattina non si presenterà al commissariato, non dando giustificazioni sulla sua assenza. Il tentativo di contattarlo telefonicamente non darà alcun esito, motivo per cui Salvo comincerà a pensare che l'amico si sia cacciato nei guai.

A suo dire, infatti, potrebbe avere cominciato da solo una pericolosa indagine. A questo punto, il protagonista si metterà subito sulle tracce del fedele collega e i primi indizi su di lui non saranno affatto rassicuranti.

Trama del 14 ottobre: Salvo trova i segni di una sparatoria

Proseguendo con le anticipazioni relativi alla puntata odierna de 'Il Commissario Montalbano', Salvo tenterà di ripercorrere gli ultimi movimenti di Fazio per cercare di capire cosa gli sia accaduto.

Utilizzando una serie di labili indizi, raggiungerà il luogo in cui l'ispettore si era recato la sera prima. Qui troverà le tracce di una sparatoria, trovando le conferme sui suoi sospetti: Fazio potrebbe essere stato ferito o ucciso da qualche malvivente o essere stato catturato.

A questo punto non ci sarà tempo da perdere per salvare l'amico prima che sia troppo tardi. Il personaggio interpretato da Luca Zingaretti si troverà così sempre più vicino alla scoperta della verità.