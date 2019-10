Il Commissario Montalbano torna in replica su Rai 1 oggi 28 ottobre per una nuova avvincente puntata tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Gli episodi della serie continuano ad essere garanzia di ottimi ascolti per la rete ammiraglia e, anche se riproposti, battono costantemente la concorrenza dei canali Mediaset. Questa sera, in particolare, la rivalità sarà particolarmente accesa, visto che Canale 5 schiererà niente meno che 'Live - Non è la d'Urso'.

La puntata odierna della fiction di Rai 1 sarà intitolata 'Una voce di notte' e sarà tratta dall'omonimo romanzo uscito nel 2012 ed edito da Sellerio. Al suo esordio, essa aveva raccolto davanti al televisore l'incredibile cifra di 10.223.000 spettatori e uno share del 36.43%, a conferma di quando sia amato il personaggio interpretato da Luca Zingaretti. La trama della puntata vedrà Salvo alle prese con le indagini su una ragazza, Mariangela, legata con il mondo della politica.

Salvo rischia di essere incastrato

Secondo le anticipazioni de Il Commissario Montalbano di oggi 28 ottobre, verrà festeggiato il compleanno di Salvo. Ma, anche se sarà ormai prossimo al pensionamento, il protagonista non avrà nessuna intenzione di farsi da parte e di smettere di indagare sui casi di cronaca. E a nulla serviranno neppure le pressioni della politica, che tenterà di convincerlo a fare un passo indietro.

L'occasione di dimostrare tutto il suo impegno arriverà molto presto, quando verrà trovato il corpo senza vita di Mariangela Carlesimo, fidanzata di Giovanni Strangio. Quest'ultimo sarà una persona in qualche modo legata proprio al mondo della politica, in quanto figlio del Presidente della Provincia di Montelusa. Le indagini partiranno subito e infastidiranno gli esponenti delle diverse fazioni. Il protagonista dovrà così affrontare una serie di ostacoli che sembreranno organizzati ad hoc per metterlo in difficoltà e obbligarlo a farsi da parte.

Il dirigente di un supermercato si impicca

Le novità della puntata odierna de Il Commissario Montalbano non si limiteranno solo al caso della giovane morta. Avverrà, infatti, un furto al supermercato e Salvo sottovaluterà il caso, affidandolo ad Augello. In apparenza, la vicenda non sembrerà avere nessun tipo di legame con la morte di Mariangela anche se il magazzino sarà riconducibile alla famiglia Cuffaro.

Il giorno dopo della denuncia, però, il dirigente del supermercato verrà ritrovato impiccato. Sarà Salvo a prendere in mano la situazione, usando la sua solita scaltrezza. E tra una sorpresa e l'altra, scoprirà una squallida verità, rendendosi conto di come la povera Mariangela sia stata vittima per ben due volte.