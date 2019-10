Si conclude oggi 18 ottobre la prima settimana di programmazione de 'Il Paradiso delle signore', la soap in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40 su Rai 1. La seconda stagione daily, che aveva rischiato di essere cancellata, non ha deluso le aspettative, ottenendo ascolti più che buoni fin dal suo esordio. E anche le trame non mancano di sorprendere, entrando nel vivo con nuove storie tutte da seguire.

L'appuntamento odierno vedrà il momentaneo lieto fine per Vittorio e Marta, che finalmente diventeranno marito e moglie. La cerimonia non resterà priva di imprevisti e anche i festeggiamenti saranno caratterizzati da una serie di novità che riguarderanno gli invitati. Gabriella, infatti, riuscirà a scatenare la gelosia di Salvatore mentre Angela riceverà una preoccupante telefonata da parte di Nicoletta.

Il Paradiso delle signore, oggi 18 ottobre: il fatidico 'sì' di Vittorio e Marta

I preparativi per il matrimonio di Vittorio e Marta sono stati complicati nei giorni scorsi, rischiando di compromettere la cerimonia, ma finalmente arriverà il giorno tanto atteso dalla coppia. Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' di oggi 18 ottobre rendono noto che gli sposi arriveranno all'altare e si scambieranno le promesse, diventando marito e moglie.

Non mancheranno, comunque, le sorprese durante la cerimonia tanto che la prima a restarne stupita sarà proprio Marta. Archiviate le emozioni dello scambio degli anelli, i festeggiamenti si sposteranno al Circolo. Qui Cosimo approfitterà del momentaneo allontanamento di Salvatore per chiedere a Gabriella di ballare. Tale richiesta, che verrà accettata dall'aspirante stilista, finirà per scatenare la gelosia dell'Amato.

Trame Il Paradiso delle signore: Margherita si sente male

Proseguendo con le anticipazioni relative alla puntata de 'Il Paradiso delle signore' del 18 ottobre, Salvatore osserverà Gabriella e Cosimo ballare insieme e faticherà a nascondere la sua gelosia. Angela riceverà, invece, una telefonata da parte di Nicoletta che apparirà molto preoccupata. Affermerà, infatti, che Margherita si è sentita male e necessita di immediato aiuto.

Riccardo ascolterà per caso tale conversazione e non potrà restare fermo senza intervenire. Appreso il pericolo, infatti, salirà subito sulla sua auto e correrà dall'ex fidanzata. Angela, invece, uscirà dal Circolo e incontrerà un uomo misterioso. Ma di chi si tratterà? Mentre si attenderanno delle risposte sulle condizioni di Margherita e sull'identità di questo individuo, gli altri invitati alle nozze continueranno a divertirsi e le Veneri saranno impegnate a ballare il twist.