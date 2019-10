Si conclude oggi 25 ottobre la seconda settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. Nella puntata odierna si ripartirà dai sospetti relativi al furto avvenuto ai magazzini, nel quale è stata sottratta una grossa refurtiva. Roberta scoprirà dei guanti a casa di Angela e questa novità farà nascere in lei la convinzione che Marcello abbia avuto un ruolo di primo piano nella rapina.

Sarà davvero sulla strada giusta? Nel frattempo, avrà ufficialmente inizio l'evento che vedrà la partecipazione di Livio Berrutti e tutti i dipendenti del negozio saranno in gran fermento. Le novità del giorno riguarderanno anche Nicoletta e Riccardo, con la sorprendente dichiarazione da parte di quest'ultimo.

Il Paradiso delle signore: Roberta sospetta di Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata odierna si concentrano su una sconcertante scoperta fatta da Roberta.

La giovane troverà a casa di Angela dei guanti scomparsi al magazzino e non ci metterà molto a giungere ad una amara conclusione: Marcello, l'inaffidabile fratello della collega che aveva suscitato il suo interesse, potrebbe essere coinvolto nel furto avvenuto nel negozio. La Venere sarà tormentata dal terribile dubbio che la porterà a cambiare immediatamente atteggiamento verso il ragazzo. Marcello, invece, dovrà correre subito ai ripari per evitare di trovarsi in grossi guai e deciderà di aiutare Vittorio a cercare il vero colpevole.

Solo così potrà tentare di riguadagnare la fiducia persa. Nel frattempo, arriverà il giorno tanto atteso e Livio Berruti arriverà al Paradiso per dare il via all'evento a lui dedicato.

Trame Il Paradiso delle signore: Riccardo confessa i suoi sentimenti a Nicoletta

Proseguendo con le succose anticipazioni relative a Il Paradiso delle signore di oggi 25 ottobre, Cesare comunicherà alla moglie di non poter partecipare all'evento Berruti e Nicoletta ne sarà quasi sollevata.

Negli ultimi giorni, infatti, la sua indecisione tra il marito e Riccardo si è fatta sempre più evidente, causando l'inevitabile preoccupazione di Silvia. E l'assenza di Cesare sarà l'occasione perfetta per il Guarnieri per aprire il suo cuore. Cercando di mettere alle strette la Cattaneo e capire cosa provi per lui, Riccardo finirà infatti per confessarle i suoi veri sentimenti. La puntata odierna della soap di Rai 1 si concluderà con un nuovo colpo di scena.

A casa Conti arriverà una telefonata che annuncerà un importante sviluppo nelle indagini relative al furto: la merce trafugata durante il black-out è stata ritrovata.