Il Paradiso delle signore 4 sta per riaprire nuovamente i battenti su Rai 1. La soap opera che lo scorso anno ha registrato ascolti in costante e netta crescita, tornerà in onda a partire da lunedì 14 ottobre con i nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena e grandi novità. Gli spoiler rivelano il ritorno in scena del personaggio di Clelia ma anche i dubbi di Nicoletta, la quale, pur avendo sposato Cesare Diamante, continuerà a provare una forte attrazione per Riccardo.

Il Paradiso delle signore 4 spoiler: il matrimonio di Nicoletta e Cesare ma lei pensa a Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta stagione de Il Paradiso delle signore rivelano che Nicoletta coronerà il suo sogno d'amore con Cesare, che potremmo definire 'l'uomo sbagliato'.

La donna, infatti, pur essendo diventata a tutti gli effetti la signora Diamante, continua a provare profondi sentimenti nei confronti del bel Riccardo, l'uomo che è riuscito veramente a rapirle il cuore.

Ecco allora che la trama di questa nuova serie si preannuncia ricca di colpi di scena proprio da questo punto di vista, dato che sarà curioso vedere come Nicoletta affronterà tale situazione sentimentale e fino a quanto tempo resisterà al fianco del marito ufficiale che, tuttavia, non ama.

Intanto, però, gli spoiler rivelano che per il giovane Riccardo arriveranno altri problemi da affrontare. In particolar modo vedremo che nella sua vita arriverà un'altra donna: si tratta di Angela Barbieri, interpretata dall'attrice Alessia Debandi, la quale vestirà i panni della cameriera del circolo.

E poi ancora le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore 4' rivelano che ci sarà anche il ritorno di uno dei personaggi più amati dal pubblico che ha seguito la stagione precedente della soap opera. Parliamo di Clelia Calligaris, interpretata dall'attrice Enrica Pintore.

Il ritorno di Clelia nella quarta stagione de Il Paradiso delle signore

In un primo momento vi erano dei dubbi sul suo ritorno, poi è stata l'attrice stessa a confermare il suo ritorno sul set in un'intervista rilasciata a FanPage e successivamente attraverso una serie di stories apparse su Instagram, dove la vediamo sul set al fianco di Giorgio Lupano, che nella soap veste i panni di Luciano.

Occhi puntati anche sul personaggio di Adelaide: le anticipazioni sulla soap opera di Rai 1 rivelano che nel finale di stagione dello scorso anno, lei lasciò intendere che non si sarebbe più appoggiata ad un uomo.

Ma sarà davvero così? Sembrerebbe che in questa quarta stagione in onda dal 14 ottobre in tv per Adelaide arriverà un nuovo uomo a farle battere il cuore. Tra gli assenti di questa serie, invece, vi segnaliamo Luca Spinelli.