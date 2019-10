Cosa succederà nel corso dei prossimi appuntamenti con Il Paradiso delle signore, in onda dal 28 ottobre e fino all'1 novembre su Rai 1? Le anticipazioni sulle puntate della soap opera rivelano che ci saranno delle novità importanti che riguarderanno il rapporto tra Nicoletta e Riccardo, i quali dopo essere stati a debita distanza per un po' di tempo, si lasceranno andare nuovamente alla passione travolgente.

E poi ancora vedremo che Agnese rifiuterà una proposta di lavoro che le è stata fatta da Gabriella in questo periodo così complicato per lei.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni fino all'1 novembre: Nicoletta e Riccardo a letto insieme

Partiamo proprio da Agnese, la quale verrà contattata da Gabriella, la quale vorrebbe che la aiutasse come modellista. La ragazza, però, rifiuta questa proposta di lavoro e decide di andare avanti per la sua strada.

Riccardo e Nicoletta, invece, si rendono conto che provano ancora qualcosa di forte l'uno nei confronti dell'altro.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, infatti, rivelano che i due si daranno appuntamento in gran segreto che finirà per riaccendere nuovamente la passione tra di loro. Possiamo svelarvi, infatti, che Riccardo e Nicoletta si lasceranno andare al sentimento che ancora oggi li lega e questo episodio renderà tutto ancora più complicato, soprattutto per la ragazza.

Nicoletta, infatti, nei giorni successivi non farà altro che pensare a quel momento di bruciante passione che ha vissuto con Riccardo, ma soprattutto si sente in colpa nei confronti del marito Cesare, che non sa nulla di tutto quello che è successo e quindi del tradimento. Come si evolverà questa situazione? Nicoletta prenderà in mano le redini della situazione e soprattutto si assumerà la responsabilità di dire la verità al marito?

Gabriella presenta la collezione a Vittorio, Umberto e Adelaide vogliono salvare la banca

Intanto Gabriella è sempre più impegnata con la realizzazione dei disegni a marchio Paradiso delle signore per la collezione che si vuole lanciare sul mercato al più presto. La donna, dopo aver messo a posto gli ultimi bozzetti, decide di presentare il tutto a Vittorio.

Quale sarà il giudizio finale dell'uomo?

Gradirà oppure no i disegni realizzati da Gabriella? Intanto Rocco cerca in tutti i modi di adeguarsi al nuovo stile di vita milanese, ma le sue abitudini da uomo del Sud Italia finiranno per creargli non poche difficoltà. Umberto ed Adelaide, invece, vogliono approfittare dell'eredità che hanno ricevuto per risanare i conti decisamente traballanti della Banca di famiglia, che rischia il fallimento.