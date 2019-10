Il Paradiso delle signore, la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, è tornata in onda con grande successo. Le prime settimane di programmazione hanno riservato un bel po' di colpi di scena dal punto di vista delle trame e molti altri ne vedremo nel corso delle prossime puntate che saranno trasmesse durante il mese di novembre. In particolar modo segnaliamo che assisteremo al ritorno di alcuni personaggi chiave di questa soap opera, tra cui Clelia e Federico, che rivedremo nuovamente tra i protagonisti de Il Paradiso.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni novembre: Federico torna a Milano e anche Clelia

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore del mese di novembre rivelano che assisteremo al ritorno in scena di Federico Cattaneo, assente negli episodi trasmessi fino a questo momento in televisione. Il giovane Federico, infatti, è impegnato con il servizio militare obbligatorio, ma come ha svelato l'attore stesso nel corso di una recente intervista, lo rivedremo nuovamente in scena a partire dal mese di novembre.

Il ritorno di Federico si aggiungerà a quello di un'altra protagonista molto amata dal pubblico della soap opera. Parliamo di Clelia, interpretata da Enrica Pintore, la quale a differenza di tutti gli altri protagonisti de Il Paradiso è tornata sul set per le riprese dei nuovi episodi con un ritardo di diverse settimane. In questo modo, quindi, la bella Calligaris ha lasciato spazio libero a Luciano di poter interagire con Silvia e il resto della famiglia.

Tuttavia il ritorno in scena di Clelia potrebbe sparigliare nuovamente tutte le carte in tavola e non si esclude che tra lei e il ragioniere Cattaneo possa sbocciare nuovamente l'amore.

Ma le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, che vedremo in onda durante il mese di novembre, rivelano che ci saranno dei colpi di scena clamorosi che riguarderanno anche Nicoletta. La donna, infatti, si è lasciata andare alla passione con Riccardo e in questo modo ha tradito suo marito Cesare.

Nicoletta tradisce il marito e si sente in colpa

Nelle puntate in onda in questi prossimi giorni, per Nicoletta è in arrivo un periodo decisamente difficile della sua vita, dato che la donna si sentirà in grande colpa nei confronti del marito e non sa se dirgli la verità oppure no sul tradimento che c'è stato con Riccardo (che continua a pensare con insistenza).

Insomma la nuova stagione della soap opera di Rai 1 sembra promettere dei grandi colpi di scena e gli ascolti di queste settimane stanno premiando la nuova linea narrativa.

La media, infatti, al momento si è stabilizzata sul milione e mezzo di spettatori con uno share che oscilla tra il 13 e il 14%.