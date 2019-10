La soap di Rai 1 'il paradiso delle signore' tornerà in onda oggi, 23 ottobre, con l'ottava puntata della seconda stagione daily. Essa sarà ampiamente concentrata sulle conseguenze del furto subito dai magazzini e che ha reso necessario il grande lavoro di tutti i dipendenti per recuperare il vecchio campionario. Ne sarà ben consapevole il Dottor Conti che preparerà una sorpresa alle Veneri per ringraziarle del loro impegno.

E anche Vittorio e Marta decideranno di non partire per il viaggio di nozze per dare il proprio apporto a riaprire l'attività in tempi brevi. Nell'appuntamento odierno, Umberto informerà la figlia e il genero di una sua decisione riguardante il futuro ma non sospetterà di essere riuscito ad ottenere l'attenzione di Riccardo. E proprio in merito al Guarnieri, non potranno mancare i nuovi dubbi nella mente di Nicoletta, sempre più confusa tra i sentimenti per quest'ultimo e quelli per Cesare.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Umberto vuole vendere le sue quote

Le anticipazioni dell'ottava puntata de 'Il Paradiso delle signore', in onda su Rai 3 a partire dalle ore 15:40, si aprono con la sorpresa del Dottor Conti alle Veneri. Consapevole dell'impegno da loro messo per recuperare il vecchio campionario e parte delle merci rubate, l'uomo avrà un pensiero speciale con il quale dimostrare il suo apprezzamento.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Umberto, invece, avrà una reazione opposta in questo difficile momento. Sarà lui stesso, infatti, a confessare a Marta e Vittorio di avere deciso di vendere le sue quote dei magazzini. Non potrà, però, sospettare che Riccardo sarà molto interessato ad approfittare di questa proposta, acquistando tali azioni. Per lui, infatti, potrebbe essere questa una nuova opportunità per stare vicino a Nicoletta.

Trame puntata odierna Il Paradiso delle signore: Nicoletta sempre più confusa

L'appuntamento di oggi 23 ottobre con 'Il Paradiso delle signore' concederà ampio spazio anche al nuovo arrivato Armando Ferraris che, fin dalla sua prima apparizione, è riuscito a conquistare l'attenzione di Agnese. A differenza dell'ex capo-magazziniere Ugo, Armando riuscirà subito ad instaurare un legame positivo con Rocco mentre il suo rapporto con la Amato apparirà più complesso, evidenziando fin da subito delle divergenze.

Sarà questo l'inizio di un nuovo interesse sentimentale? Proseguendo con le anticipazioni della puntata odierna, non potrà mancare la confusione in Nicoletta dopo l'ennesimo diverbio avuto con Riccardo. Ma nonostante tutto, la giovane faticherà a chiarire i propri sentimenti, continuando ad essere indecisa tra il Guarnieri e Cesare.